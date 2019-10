Tennis - WTA Zhuhai 2019 : Aryna Sabalenka supera in due set Kiki Bertens e conquista il titolo : La bielorussa Aryna Sabalenka si è aggiudicata la finale del WTA di Zhuhai (Cina). La giocatrice dell’Est (n.14 WTA) ha sconfitto l’olandese n.10 del mondo Kiki Bertens con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 16 minuti di partita. Un match ben giocato da Sabalenka, che ha fatto valere la propria maggior pesantezza di palla nello scambio. Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed entrambe le giocatrici concedono poco al servizio. ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : la finalissima sarà tra Kiki Bertens ed Aryna Sabalenka! : Molto più lottate di quanto si potesse pensare alla vigilia, ma alla fine sono le favorite ad accedere alla finalissima del torneo WTA Elite Trophy in corso a Zhuhai, in Cina: saranno le bielorussa Aryna Sabalenka e l’olandese Kiki Bertens, infatti, a contendersi il trofeo nella sfida di domani. Nella prima semifinale vittoria in rimonta dell’olandese Kiki Bertens, che sfrutta anche un problema fisico accusato dalla cinese Saisai ...

Tennis - Wta Finals 2019 : i gironi ai raggi X. Barty ed Osaka insieme - Pliskova con Andreescu e Halep : Scattano domani a Singapore le WTA Finals 2019. Le migliori otto giocatrici della stagione si contendono il trofeo di regina dell’anno. Un torneo ricchissimo con un montepremi da record 14 milioni di dollari USA, con la campionessa che potrebbe arrivare a guadagnare, se dovesse restare anche imbattuta, addirittura 4,7 milioni di dollari. Andiamo a vedere nel dettaglio i due gironi. GRUPPO ROSSO [1] A. Barty (Aus) [3] N. Osaka (Jpn) [6] P. ...

Tennis - WTA Finals 2019 : sorteggiati i gironi. Barty e Pliskova sono teste di serie : sono stati sorteggiati i gironi delle WTA Finals 2019, il torneo che chiude la stagione di Tennis femminile e che è riservato alle otto migliori giocatrici dell’anno solare. La manifestazione si disputerà a Shenzhen (Cina) dal 27 ottobre al 3 novembre. L’australiana Ashleigh Barty, testa di serie numero 1 e vincitrice del Roland Garros, è stata inserita nel Gruppo Rosso insieme alla giapponese Naomi Osaka (vincitrice degli Austrial ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : Kiki Bertens già in semifinale - out Yastremska e Riske : Al terzo giorno di WTA Elite Trophy di Zhuhai, cominciano ad arrivare i primi verdetti importanti, quelli che riguardano le semifinali. Si completa il gruppo Azalea, con la prima semifinalista già nota in attesa dei tre incontri conclusivi (e decisivi) di domani: l’olandese Kiki Bertens, numero 1 del seeding. Bertens, infatti, batte l’ucraina Dayana Yastremska in uno scontro diretto per l’accesso al penultimo atto con il ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : ok Mertens - Yastremska e Kenin - già fuori Sakkari e Vekic : Va in archivio il secondo giorno del WTA Elite Trophy di Zhuhai, e lo fa presentando già alcuni verdetti in seno a due dei quattro gruppi in cui sono divise le 12 giocatrici. Per la prima volta in quest’edizione si incontra un match che va al terzo set: è quello tra la belga Elise Mertens e la greca Maria Sakkari nel Gruppo Rose. A prevalere è Mertens, che con il suo 6-2 3-6 6-1 elimina l’avversaria dalla corsa alle semifinali, per ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : esordi vincenti per Sabalenka - Bertens e Shuai Zhang : E’ cominciato oggi quello che agli occhi dei più è conosciuto come il “masterino” della WTA, l’Elite Trophy che si gioca a Zhuhai e che racchiude buona parte del meglio di quanto rimasto fuori dalle Finals che cominceranno a Shenzhen da domenica 27. Sono 12 le giocatrici impegnate, suddivise in quattro gruppi da tre. In questa prima giornata, tutti i successi sono arrivati in due set. L’esordio nel Gruppo Azalea sorride all’olandese ...

Tennis - WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 : esordi vincenti per Sabalenka - Bertens e Shuai Zhang : E’ cominciato oggi quello che agli occhi dei più è conosciuto come il “masterino” della WTA, l’Elite Trophy che si gioca a Zhuhai e che racchiude buona parte del meglio di quanto rimasto fuori dalle Finals che cominceranno a Shenzhen da domenica 27. Sono 12 le giocatrici impegnate, suddivise in quattro gruppi da tre. In questa prima giornata, tutti i successi sono arrivati in due set. L’esordio nel Gruppo Azalea ...

Tennis - Wta Finals 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Al via domenica 27 ottobre le Finals WTA di Shanghai, che vedono impegnate le migliori otto Tenniste al mondo del 2019. La formula sarà atipica per un classico torneo Tennistico: le giocatrici saranno divise in due gironi all’italiana e le prime due passeranno alla seconda fase ad eliminazione diretta. Le otto qualificate sono Ashleigh Barty (Australia, 1), Karolina Pliskova (Repubblica Ceca, 2), Naomi Osaka (Giappone, 3), Simona Halep (Romania, ...

Tennis - Ranking WTA (21 ottobre) : Ashleigh Barty in vetta - Bencic n.7 e qualificata alle Finals a Shenzhen. Giorgi n.1 italiana : L’australiana Ashleigh Barty si conferma n.1 del mondo anche questa settimana. L’aussie, con i suoi 6476 punti, precede la ceca Karolina Pliskova (5315) e la giapponese Naomi Osaka (5246). alle loro spalle vi sono la campionessa dello US Open Bianca Andreescu, la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic, che scala la graduatoria (3 posizioni guadagnate) grazie al successo nella Kremlin Cup. A ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : Belinda Bencic trionfa in finale chiudendo la settimana perfetta - Pavlyuchenkova battuta in tre set : Belinda Bencic torna definitivamente nel gotha del Tennis mondiale vincendo il WTA Premier di Mosca. La svizzera, grazie al successo in finale sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova per 3-6 6-1 6-1, ritorna al numero 7 del ranking WTA (che mancava dal 22 febbraio 2016) dopo aver già conquistato la qualificazione alle Finals di Shenzhen, che partiranno domenica 27. Per lei si tratta del quarto torneo vinto in carriera sulle dieci finali ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : i risultati delle semifinali. Ultimo atto Ostapenko-Goerges : Disputate le semifinali del tabellone di singolare del torneo WTA International di Lussemburgo: sul cemento indoor del Granducato oggi è stata delineata la finalissima di domani che si giocherà tra la numero 2, la tedesca Julia Goerges, e la wild card lettone Jelena Ostapenko. Eliminate la numero 3, la kazaka Elena Rybakina, e la numero 8, la russa Anna Blinkova. La teutonica Julia Goerges vince contro la kazaka Elena Rybakina, numero 3, in meno ...

Tennis - WTA Finals 2019 : definite le otto qualificate. Ci sono Barty e Osaka - out Serena Williams : Si è definito il quadro delle otto qualificate alle WTA Finals 2019 che si disputeranno a Shenzhen (Cina) dal 27 ottobre al 3 novembre. Si tratta del torneo riservato alle migliori otto Tenniste della stagione e che chiuderà l’annata di questo sport al femminile prima della Finale della Fed Cup. L’ucraina Elina Svitolina si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, pronostico apertissimo visto l’equilibrio ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : i risultati dei quarti di finale. Rimonta vincente di Julia Goerges : Tempo di quarti di finale anche per il torneo WTA International di Lussemburgo: sul cemento indoor del Granducato oggi giornata positiva per le teste di serie superstiti, passate tutte alle semifinali: avanzano la numero 2, la tedesca Julia Goerges, la numero 3, la kazaka Elena Rybakina, e la numero 8, la russa Anna Blinkova. La teutonica vince in Rimonta nell’unico match terminato al terzo set, contro la portoricana Monica Puig, ...