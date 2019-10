Tennis | ATP Vienna 2019 | Dominic Thiem vince il torneo di casa Rimontato Diego

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer domina Alex De Minaur e conquista il suo 103° titolo - il decimo a casa sua : Nella quindicesima finale disputata nella sua città natale Roger Federer vince per la decima volta il torneo di casa, l’ATP 500 indoor di Basilea, e conquista il suo 103° titolo nel circuito maggiore ATP travolgendo in finale con un doppio 6-2 in un’ora e 8 minuti l’australiano Alex De Minaur e portandosi a sole 6 lunghezze dai 109 di Jimmy Connors. Un trionfo che non è mai stato in discussione lungo tutta la settimana, nella quale il ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : tutti i qualificati. C’è Jannik Sinner - spettacolo all’Allianz Cloud di Milano : Si è ufficialmente delineato il quadro dei qualificati alle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti under 21 della stagione. La manifestazione, che si disputerà all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre, vedrà al via giocatori eccellenti come l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe e il nostro Jannik Sinner che è entrato di prepotenza ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer batte Stefanos Tsitsipas e va in finale - dove trova Alex De Minaur : Nella seconda semifinale dell’ATP 500 indoor di Basilea disputata oggi Roger Federer ha battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco il greco Stefanos Tsitsipas raggiungendo per la quindicesima volta la finale del torneo di casa sua e domani andrà alla caccia del successo numero 103 in un evento del circuito maggiore ATP, il decimo nella città svizzera. Un break per set a favore di Federer che dopo aver già avuto tre possibilità per ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa verso le ATP Finals : cosa cambia con la sconfitta contro Thiem? La classifica e il ranking del romano : La sconfitta di Matteo Berrettini nelle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna nega al romano la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti in termini di punti nella Race to London (e ovviamente nella classifica ATP): l’azzurro rinforza l’ottavo posto, l’ultimo valido per le Finals di fine stagione, in attesa di capire se il più immediato inseguitore resterà l’iberico Roberto Bautista Agut, distante 130 punti, o ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Matteo Berrettini eliminato in semifinale. Dominic Thiem rimonta e vince al terzo set : E’ una sconfitta con tanti rimpianti per Matteo Berrettini, che viene eliminato in semifinale nel torneo ATP di Vienna dal padrone di casa Dominic Thiem. Il numero cinque del mondo si impone in rimonta dopo una battaglia oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Un ko che rallenta la corsa di Berrettini verso le ATP Finals, ma servirà tifare una sconfitta di Monfils, che vincendo il torneo può raggiungere nella Race ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati dei quarti di finale. Il ko di Bautista Agut avvicina Berrettini alle Finals : Dopo il ritiro annunciato già ieri di Stan Wawrinka, che ha spalancato le porte delle semifinali a Roger Federer, oggi sono andati in scena i quarti di finale del torneo ATP 500 di Basilea: a sfidare l’elvetico nel penultimo atto sarà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, capace oggi di battere in rimonta il serbo Filip Krajinovic per 3-6 6-4 6-4. Lo statunitense Reilly Opelka ha battuto l’iberico Roberto Bautista Agut con lo score di ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Berrettini sfida ancora Thiem - Monfils-Schwartzman l’altra semifinale : Oltre al match nel quale Matteo Berrettini ha battuto il russo Andrey Rublev in due set tiratissimi entrando ufficialmente tra i primi dieci Tennisti del mondo, si sono disputati oggi anche gli altri tre quarti di finale dell’ATP 500 indoor di Vienna. La cronaca del match di Matteo Berrettini ufficialmente top 10 Il beniamino di casa e testa di serie numero 1 Dominic Thiem è rimasto in campo solo 20 minuti poiché il suo avversario, lo spagnolo ...

ATP Vienna – Berrettini in semifinale : il Tennista italiano supera Rublev al tie-break del secondo set : Matteo Berrettini accede alla semifinale dell’ATP di Vienna: il tennista italiano batte il russo Andrey Rublev al tie-break del secondo set e attende il vincitore di Thiem-Carreno Busta Dopo 1 ora e 53 minuti di match Matteo Berrettini si mette in tasca il biglietto per la semifinale dell’ATP di Vienna. Il tennista italiano, attuale numero 11 del ranking mondiale maschile, nonché terza testa di serie del torneo austriaco, ha superato il ...

Tennis - ATP 500 Basilea 2019 : nel giorno delle battaglie esce Fognini. Wawrinka - vittoria e ritiro. Avanti Tsitsipas e Bautista Agut - out Goffin : Giornata molto interessante e ricca di spunti, quella dell’ATP 500 di Basilea, con tutti gli incontri tranne uno conclusi al terzo set, motivo per cui il programma si è notevolmente allungato. esce di scena, purtroppo, Fabio Fognini. LA CRONACA DI KRAJINOVIC-FOGNINI La notizia che più sorprende è l’eliminazione del belga David Goffin, al quale il gigante americano Reilly Opelka rende sempre più complicato il cammino verso le ATP ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini sconfitto da Filip Krajinovic. Si complica il cammino verso le Finals : Sconfitta molto pesante per Fabio Fognini negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea. Il ligure si è arreso in due set al serbo Filip Krajinovic, numero 46 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Un ko, come detto, che mette notevolmente in salita il cammino di Fognini verso le ATP Finals di Londra, visto che ora il nativo di Arma di Taggia dovrà ottenere un grande risultato nel Masters 1000 di ...

