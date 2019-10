Taekwondo | Serbia Open 2019 | gli azzurri non brillano nella giornata conclusiva

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Si è disputata la seconda ed ultimadeldi, torneo di categoria G1. Alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, dopo le belle prestazioni deglini di ieri, oggi è stata la volta dei senior: i nostri portacolori non hanno di certo brillato, su sette atleti appena due sono riusciti a superare il primo turno, laè stata la nostra bestia nera in quasi tutti gli incontri. Partiamo con i -63 kg maschili, dove Matteo Ungareli e Mattia Mosella sono stati fermati, al primo turno, rispettivamente 9-35 dal tunisino Khaireddine Chini e 23-15 dal serbo Marko Janicijevic. E’ poi stata la volta delle donne: nei -46 kg Isabella Chiumento è uscita subito sconfitta contro la slava Irina Zrnic (7-1); Francesca Carnassale (-57 kg) e Michelle Kovalenko (-62 kg) non hanno avuto maggiore fortuna, la serba Jana Ruljic ha superato 10-2 la rappresentante ...

