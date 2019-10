Superlega volley oggi | calendario e orari delle partite 27 ottobre Come vederle in tv

Volley - Superlega 2019 : seconda giornata. Modena domina il derby della Via Emilia e sbanca Piacenza 3-0 : La Leo Shoes Modena si conferma regina della Via Emilia e travolge con un secco 3-0 esterno la Gas Sales Piacenza competitiva solo nel primo set. Proprio il finale del primo parziale, con Modena che rimonta da 17-22 fino ad imporsi 26-24, grazie ai servizi micidiali di Mazzone, Zaytsev e Bednorz. Superato questo ostacolo durissimo, Modena ha preso in mano le redini del gioco e è andata in modalità “pilota automatico”, mettendo in ...

LIVE Piacenza-Modena 0-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Zaytsev e Anderson trascinano la squadra di Giani alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell’anticipo di Superlega tra Piacenza-Modena e buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzato Piacenza che non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall’altra parte Anderson e Zaytsev ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : terzo set dominato dagli ospiti 10-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-19 Ancora un errore di Kooy al servizio! 13-18 Errore i difesa di Anderson. 12-18 Pipe vincente di Bednorz. 12-17 Attacco delicatissimo di Kooy. La palla pizzica leggermente la linea. 11-17 Bednorz passa tra le mani del muro. 11-16 Errore al servizio di Zaytsev. 10-16 Primo tempo di Holt! 10-15 Grandissima pipe di Krsmanovic. 9-15 Bednorz attacca in faccia a Fei. 9-14 Intelligentissimo Fei ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : secondo set chiuso sul 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Risponde Mazzone sempre con un primo tempo. 1-0 Primo tempo di Stankovic. INIZIA IL TERZO SET, MODENA AL SERVIZIO! 19.09 Nella prima parte di set è stato evidente il contraccolpo per il primo parziale perso quando sembrava già acquisito per Piacenza che ha provato a reagire ma era già troppo tardi. 21-25 Bednorz chiude anche questo secondo set!!!! 21-24 Buon attacco di Nelli in ...

LIVE Piacenza-Modena 0-1 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : ospiti in vantaggio nel secondo set 14-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-19 Gran muro di Piacenza!!!! 13-19 Zaytsev parallela imprendibile! 13-18 Attacco da altezza stratosferica di Berger. In campo anche Fei per alzare il muro. 12-18 Grandissimo Ace di Bednorz!!!! I padroni di casa sono sembrati sin qui troppo rinunciatari. 12-17 Pipe sporca di Anderson che tocca il nastro e termina giù. 12-16 Doppio attacco di Krsmanovic, sul secondo tocca Zaytsev e la sfera ...

LIVE Piacenza-Modena 0-1 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : match equilibrato - primo set ai vantaggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Potentissimo Zaytsev sulle mani del muro: palla out. 1-1 primo tempo Stankovic. 0-1 Anderson tira giù una parallela potentissima. Inizia il secondo set al servizio Piacenza! 18.35 Piacenza ha sprecato quattro preziosissimi punti di vantaggio nel finale di set. Il servizio sarà probabilmente il fondamentale determinante. 24-26 BEDNORZ CHIUDE IL SET CON UN ACE!!!! 24-25 Murato Nelli per due ...

LIVE Piacenza-Modena 0-0 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : primo set in equilibrio 11-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Punto combattutissimo alla fine l’arbitro fischia fallo di palleggio a Modena. 14-14 Bednorz beffa il muro avversario troppo pigro in salita. 14-13 Confusione da una parte e dall’altra, alla fine ci pensa Krsmanovic a metter giù. 13-13 IVAAAAN ZAYTSEV ACEEE!! 13-12 Pipe fortissima di Anderson. 13-11 Kooy forza molto bene al servizio, Piacenza tiene l’attacco degli ...

LIVE Piacenza-Modena 0-0 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : è iniziato il derby emiliano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 811 Zaytsev passa tra le mani del muro. 8-10 Nelli spara altissimo e fortissimo, palla deviata dal muro che tocca il nastro e termina out. 7-10 Errore di Zaytsev in ricezione ma Kooy è pigro e non chiude in attacco senza muro. Il capitano azzurro risponde con un contrattacco inarrestabile. 7-9 Kooy attacca di nuovo sulle mani del muro la palla è out. 6-9 Ancora un errore a servizio per i ...

LIVE Piacenza-Modena volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : derby emiliano tutto da vivere - Nelli sfida Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Grande curiosità per la sfida tra due grandi del volley azzurro: Zaytsev e Nelli. 17:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della seconda giornata della Superlega 2019/20 il derby emiliano tra Piacenza-Modena. Il programma di Piacenza-Modena Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato ...

Volley - Superlega 2019-2020 : seconda giornata. Milano-Civitanova - sfida tra capoliste. Perugia per il riscatto - derby per Modena : Milano-Civitanova, sarà questo il big match della seconda giornata di SuperLega che andrà in scena domenica 27 ottobre alle ore 18.00. All’Allianz Cloud andrà in scena uno dei momenti cruciali di questo avvio di stagione per il massimo campionato italiano di Volley maschile, si sfidano le due capoliste che hanno vinto entrambe le partite disputate fino a questo momento (entrambe sono state impegnate in alcuni anticipi durante la ...

Pallavolo – Superlega : vittoria speciale per la Powervolley Milano contro Perugia - la dedica è per Matteo Piano : Perugia si sgonfia sui colpi dell’Allianz Powervolley Milano: è 3-0! La squadra di Piazza si impone in tre set: prova di gruppo e vittoria dedicata a Piano L’Allianz Powervolley Milano sbanca il PalaBarton di Perugia: è questo il verdetto chiaro e secco dell’anticipo della quarta giornata del campionato di Superlega. Un 3-0 che non lascia discussioni e lancia la squadra di coach Piazza nuovamente in alto in classifica a punteggio pieno. ...

Calendario Superlega volley - orari - tv e streaming seconda giornata (26-27 ottobre) : Dopo le emozioni della prima giornata, nel fine settimana tornano in campo le squadre della Superlega di volley. Nel prossimo fine settimana saranno sei le gare in Calendario. Ad aprire il programma l’anticipo tra Piacenza-Modena che si disputerà sabato 26 ottobre alle ore 18.00. I padroni di casa neopromossi sfideranno una delle storiche formazioni del massimo campionato di pallavolo nostrano. Domenica 27 ottobre si giocheranno cinque ...

Volley - Superlega 2019-2020 : colpaccio di Milano - espugnata Perugia! 3-0 da sballo - Abdel-Aziz da brividi : Fenomenale impresa di Milano che ha sconfitto Perugia a domicilio con un secco 3-0 (25-19; 25-21; 25-22) nell’anticipo della quarta giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini hanno letteralmente dominato la partita andata in scena al PalaBarton e che è stata anticipata di un paio di settimane rispetto al calendario originario in modo che domenica 10 novembre si possa giocare il big match tra ...