Storia di Alejandra e dell’ultimo ghiacciaio del Venezuela | “Sta morendo velocemente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) La chiamavano la città della neve eterna. Mérida, affacciata sulla cordigliera delle Ande, adesso è la custode del poco che restadel. Le cime delle montagne innevate disegnavano il paesaggio, era l’unica città dove si poteva vedere la neve in tutto il Paese. “Le nostre case si affacciavano su uno schermo bianco, sui ghiacciai che erano una parte integrante della nostrae cultura”, raccontaMelfo, fisica dell’Università delle Ande di Mérida. “Ormai inè rimasto solo unche sta. È una questione di anni e non più di decenni”. L’ultimodelè il Pico Humboldt, nel Parco Nazionale della Sierra Nevada. La crisi climatica ha accelerato il suo scioglimento che è diventato sempre più rapido durante l’ultima decade.Melfo fa parte di un team ...

