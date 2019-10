Spoiler U&D | Ida si lamenta di Riccardo dopo il ritorno insieme | ' Non c' è tanta

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Nel fine settimane c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne trono over nel corso della quale non sono mancati i colpi di scena. In studio si è tornato a parlare di Ida eche i due pretendenti del trono over avevano comunicato la loro intenzione di abbandonare il programma e provare a vivere la loro relazione fuori dagli studi televisivi. La dama non ha nascosto una certa delusione per la 'freddezza' mostrata dal Guarnieri in un momento di intimità. Occhi puntati anche su Gemma Galgani che ha dovuto fare i conti con una spiacevole notizia che le è stata comunicata da parte del cavaliere Jean Pierre. Trono over, le anticipazioni: la Platano delusa dalla scarsa intimità conNel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Ida Platano, nonostante i suoi dubbi e le mille incertezze suldi fiamma con, alla fine ha ...

g_i_u_d : RT @sadvnightingale: Spoiler: non frega niente a nessuno del fatto che facciate vedere nelle vostre stories che fate i 180 in autostrada co… - IlMagoDiOzzac : @davidgerously Ti vedo che stai facendo leva sulla mia debolezza agli spoiler per farmi vedere le evo (se le droppano) I SEE U?? - hellofjikook : peguei spoiler de here u dare -