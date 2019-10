Spal | Semplici | ”Napoli? Abbiamo fatto la partita che volevamo”

Formazioni ufficiali Spal-Napoli : Ancelotti sceglie Milik e Mertens - sorpresa Paloschi per Semplici : Formazioni ufficiali Spal-Napoli – Reduce dalla sconfitta di Cagliari, la Spal vuole ripartire davanti al pubblico amico. Avversario non facile. Il Napoli di Ancelotti, infatti, è reduce dal doppio successo contro Verona, in campionato, e Salisburgo in Champions League. Semplici si affida ai suoi migliori undici per una partita molto delicata, che potrebbe metterne a rischio il posto sulla panchina spallina. Turnover per Ancelotti, ...

Spal - Semplici : “Napoli? Contro di loro pochi di vantaggi. Dopo la Juve squadra migliore” : Semplici: noi dobbiamo fare una partita straordinaria. Ci siamo allenati al meglio in settimana per far si che i ragazzi facciano una partita alla morte SPAL Semplici NAPOLI – Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Contro il Napoli. Queste le sue parole: SU SPAL – NAPOLI “Napoli? Contro di loro ce ne sono pochi di vantaggi. Dopo la Juventus, sono la squadra migliore a ...

Spal - Gomis alza la voce : pesante attacco al tecnico Semplici : “La Serie A non mi manca, ho fatto una scelta ben precisa e non ho rimpianti, giudico positivo il mio percorso italiano, anche se si è interrotto non proprio nella maniera che avrei voluto”. Sono le dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport di Alfred Gomis, portiere ora al Digione. Poi un attacco all’ex allenatore Semplici: “Ho lasciato per la scelta dell’allenatore, Semplici. Lo dico serenamente, ma con ...

Spal-Parma - le dichiarazioni dei protagonisti : la dedica di Missiroli - Semplici salva la panchina - delusione D’Aversa : “Vorrei dedicare questa vittoria a Giorgio Squinzi che e’ stato il mio presidente per sette anni: e’ stato un punto di riferimento per me e molti altri”. Sono le dichiarazioni di Simone Missiroli dopo il successo della Spal contro il Parma. “Avrei preferito dedicargli un gol ma va bene cosi’ – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – Questa partita e’ stata importante soprattutto a ...

Il solito Petagna trascina la Spal - la squadra di Semplici vince lo scontro salvezza : Parma non all’altezza [FOTO] : E’ andato in archivio il primo match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Spal e Parma in un match fondamentale valido per la salvezza. Croce e delizia Strefezza che prima è protagonista di una partita molto importante, quasi immarcabile il calciatore di Semplici che è l’uomo più pericoloso e serve anche l’assist per il vantaggio di Petagna con un tiro-cross, nel secondo tempo è invece ...

Spal - la ricetta vincente di Semplici : “Meno errori - più idee ed aggressività” : Alla ricerca della vittoria. La Spal ha bisogno di punti dopo un avvio negativo. Domani i biancazzurri ospitano al Mazza il Parma, proveniente da due vittorie consecutive. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, le parole del tecnico crociato Roberto D’Aversa. “Contro il Parma voglio vedere meno errori, più idee e una maggiore aggressività. Sarebbe importante fare punti perché questo ci darebbe maggior forza in ciò che ...

Spal - Semplici non fa drammi : “Il gol di Pjanic ha pesato - ma ripartiamo dalla prestazione” : Non fa drammi il tecnico della Spal Leonardo Semplici dopo la sconfitta di Torino, la terza di fila in campionato. Queste le sue parole al termine della sfida ai microfoni di Sky Sport. “Il gol nel primo tempo ha pesato, eravamo stati in campo nel modo giusto limitando le situazioni che la Juve aveva creato. ripartiamo da questa prestazione, con tanti esordienti. Dobbiamo crescere attraverso queste partite, cercando di compattarci ...

Spal - Semplici : “Voltiamo pagina - con la Juve l’importante è rimanere in partita” : Impegno proibitivo per una Spal in piena difficoltà e proveniente da due sconfitte pesanti, l’ultima in casa nello scontro diretto contro il Lecce. I ferraresi sono attesi domani dalla Juve, queste le parole in conferenza del tecnico Semplici. “Difficile parlare di turn over in considerazione delle tante assenze forzate. Ho cercato di tenere alto il morale dei ragazzi poiché la sconfitta con il Lecce non ha fatto bene né alla ...

Spal - il presidente Mattioli avverte Semplici : l’ultimatum all’allenatore : Pesante sconfitta in campionato della Spal davanti al pubblico amico contro il Lecce, la posizione di classifica fa già paura, il presidente Mattioli avverte il tecnico Semplici in vista delle prossime partite. Il primo messaggio è arrivato dal patron Spallino Simone Colombarini. “Il mister deve tirare fuori il meglio da ciascun giocatore. Sappiamo che le qualita’ ci sono, ma il gioco di squadra e’ mancato. Va trovata la ...

Probabili formazioni Spal-Lecce : ancora Strefezza per Semplici - gioca Babacar : Probabili formazioni Spal-Lecce – Va in scena al Paolo Mazza Spal-Lecce. Si sfidano due squadre reduci da due sconfitte. La compagine di Semplici ha perso contro il Sassuolo, non entrando mai in partita. La squadra di Liverani ha incassato il ko interno contro il Napoli. Le due squadre vogliono rialzare la testa e ripartire la loro corsa verso la salvezza. Pochi dubbi per l’allenatore di casa, che dovrebbe operare solo un ...

Spal-Lecce - Semplici : “Dobbiamo riscattarci - abbiamo tutti i mezzi per fare bene” : Leonardo Semplici si attende una pronta reazione contro il Lecce dopo la brutta sconfitta incassata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Assente D’Alessandro, costretto a un lungo stop dopo l’infortunio, mentre il resto del gruppo è a disposizione. Semplici cambierà qualche interprete e chiede di più ai suoi: “Mi aspetto una reazione attraverso una prestazione diversa. Ci vuole intensità e voglia di fare la partita, cose ...

Sassuolo-Spal - De Zerbi : “è stata la settimana più difficile da quando alleno” - Semplici deluso : Successo facile per il Sassuolo che ha dominato nel lunch match di campionato contro la Spal, 3-0 il risultato finale che non lascia repliche, ecco le dichiarazioni di De Zerbi al termine della partita: “è stata una delle settimane piu’ brutte da quando alleno – ha detto De Zerbi ripensando alla sconfitta per 4-2 nella capitale – durante la quale mi sono messo anche in discussione. E sono orgoglioso della reazione ...

Sassuolo-Spal - Semplici avvisa i suoi : “Avversario che vale la Lazio” : La Spal affronta la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. “Ci aspetta un avversario che ha poco da invidiare alla Lazio – ha affermato Semplici alla vigilia della trasferta – arriviamo a questo confronto con il morale alto per il successo contro la squadra di Inzaghi. Non solo per i tre punti conquistati, anche per il tipo di prestazione offerta. Elementi che ci garantiscono sicurezza e spregiudicatezza diverse, ...

Spal - Semplici : “è arrivato il momento di fare punti” : “Sarebbe ora di iniziare a fare punti. Stiamo lavorando per trovare i giusti equilibri e lo dovremo fare con gli allenamenti e le partite, provando già da domani a battere una grandissima squadra come la Lazio con ottimi giocatori”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, in conferenza stampa in vista della difficile partita in casa contro la Lazio. “Sono fiducioso, inizierà domani il nostro ...