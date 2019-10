Spal-Napoli | il turn over di Ancelotti fa cilecca | si salvano solamente Milik e Ruiz

Spal - Semplici : ”Napoli? Abbiamo fatto la partita che volevamo” : Semplici: contro il Napoli ci voleva un pizzico di fortuna, ma ce lo siamo meritati lottando su ogni pallone, che è quello che dobbiamo fare da qui alla fine Leonardo Semplici, allenatore della Spal ha parlato in zona mista dopo il pari della sua squadra contro il Napoli Queste le sue parole: SU Spal – NAPOLI “Abbiamo fatto la partita che volevamo, sapevamo di affrontare una squadra di valore. Abbiamo fatto un bel primo tempo, ...

Spal-Napoli 1-1 - pagelle / Almeno Sant’Arcadio conferma la sua resurrezione psicologica : OSPINA. Domanda: chi può miracoleggiare più del formidabile Meret? Risposta: il Gatto Ospinik. Ci sono parate, Ilaria cara, che entrano nella nostra memoria di tifosi: quelle sui quasi gol degli avversari, modello il magnifico Gordon Banks su Pelè a Mexico 70. Certo era pur sempre Spal-Napoli e questa non è la parata del secolo ma ricorderemo a lungo come Ospinik alza una mano santa sulla cabeza di Vicari al 51’. Non la accarezza, né la ...

Spal-Napoli - Ancelotti : “I risultati ci daranno ragione. Non dobbiamo abbatterci” : “I drammi e le polemiche li lasciamo agli altri, non c’è spazio nel nostro ambiente”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, replica alle critiche a al malcontento dopo il pareggio contro la Spal e il mancato riavvicinamento in classifica a Juve e Inter. “Se non vinci sono sempre occasioni perse. Non dobbiamo soffermarci troppo su questo, ma solo sulla prestazione della squadra e dove si può migliorare”, ...

Serie A - Atalanta 7-1 all'udinese - pari Spal-Napoli e Cagliari-Torino : Sette gol dell'Atalanta sull'Udinese, pareggi per il Napoli in casa della Spal e tra Cagliari e Torino nelle gare delle 15 valide per giornata Serie A

Il Napoli va a sbattere sulla fortezza della Spal - sprecata la chance : Il Napoli va a sbattere sulla fortezza della Spal. Una battaglia che non si vedeva da un po’. La fortezza dei padroni di casa ha retto. Il Napoli non è riuscito a fare valere l’effetto Salisburgo. Aveva la chance per accorciare in campionato su Inter e Juventus ma ha dovuto fare i conti con la Spal di Semplici che ha giocato una gara di grande generosità. Hanno corse come i forsennati finché ne hanno avuta, poi si sono giustamente ...

Spal-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : ‘San Gennaro’ Ospina - Milik continua a segnare [FOTO] : Spal-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli non va oltre il pareggio in casa della Spal. La gara del Paolo Mazza è terminata 1-1 con le marcature di Milik e Kurtic. Impegnati nella ripresa i due portieri che salvano le proprie squadre dalla sconfitta. Male tutto il centrocampo azzurro, Allan e Zielinski poco incisivi. Fallisce dunque per la compagine di Ancellotti il tentativo di riavvicinarsi a Juventus e Inter, scappa così ...

Il Napoli frena con la Spal : solo 1-1 - non basta il terzo gol di fila di Milik : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Calcio - Serie A 2019 : la tripletta di Luis Muriel stende l’Udinese - Napoli fermato dalla Spal : Nuovo pomeriggio di gare nella Serie A di Calcio 2019/2020, che si è aperta alle 12.30, per il lunch match tra Bologna e Sampdoria, con i felsinei capaci di passare in vantaggio grazie al gol del 37enne Rodrigo Palacio in apertura di secondo tempo, pareggiato poco più tarsi da Manolo Gabbiadini. Al 78′ è arrivata la svolta, con il secondo centro stagionale di Mattia Bani che ha regalato i tre punti ai rossoblu. In casa dell’Atalanta ...

Spal-Napoli - gli highlights del match – VIDEO : Spal-Napoli, gli highlights del match – VIDEO highlights Spal Napoli| E’ terminato il match tra Spal e Napoli, match valevole per la 9a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Spal-Napoli L'articolo Spal-Napoli, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Live Spal-Napoli 1-1 : azzurri all'arrembaggio con Llorente : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Spal-Napoli 1-1 : Berisha salva due volte su Milik : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Spal-Napoli 1-1 : entra Llorente per l'assalto finale : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Spal-Napoli 1-1 : Fabian Ruiz esplode il sinistro : deviato : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Live Spal-Napoli 1-1 : Ospina salva tutto sulla testata di Vicari : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...