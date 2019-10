Spal-Napoli | Ancelotti | “I risultati ci daranno ragione Non dobbiamo abbatterci”

Serie A - Atalanta 7-1 all'udinese - pari Spal-Napoli e Cagliari-Torino : Sette gol dell'Atalanta sull'Udinese, pareggi per il Napoli in casa della Spal e tra Cagliari e Torino nelle gare delle 15 valide per giornata Serie A

Il Napoli va a sbattere sulla fortezza della Spal - sprecata la chance : Il Napoli va a sbattere sulla fortezza della Spal. Una battaglia che non si vedeva da un po’. La fortezza dei padroni di casa ha retto. Il Napoli non è riuscito a fare valere l’effetto Salisburgo. Aveva la chance per accorciare in campionato su Inter e Juventus ma ha dovuto fare i conti con la Spal di Semplici che ha giocato una gara di grande generosità. Hanno corse come i forsennati finché ne hanno avuta, poi si sono giustamente ...

Spal-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : ‘San Gennaro’ Ospina - Milik continua a segnare [FOTO] : Spal-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli non va oltre il pareggio in casa della Spal. La gara del Paolo Mazza è terminata 1-1 con le marcature di Milik e Kurtic. Impegnati nella ripresa i due portieri che salvano le proprie squadre dalla sconfitta. Male tutto il centrocampo azzurro, Allan e Zielinski poco incisivi. Fallisce dunque per la compagine di Ancellotti il tentativo di riavvicinarsi a Juventus e Inter, scappa così ...

Il Napoli frena con la Spal : solo 1-1 - non basta il terzo gol di fila di Milik : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Calcio - Serie A 2019 : la tripletta di Luis Muriel stende l’Udinese - Napoli fermato dalla Spal : Nuovo pomeriggio di gare nella Serie A di Calcio 2019/2020, che si è aperta alle 12.30, per il lunch match tra Bologna e Sampdoria, con i felsinei capaci di passare in vantaggio grazie al gol del 37enne Rodrigo Palacio in apertura di secondo tempo, pareggiato poco più tarsi da Manolo Gabbiadini. Al 78′ è arrivata la svolta, con il secondo centro stagionale di Mattia Bani che ha regalato i tre punti ai rossoblu. In casa dell’Atalanta ...

Live Spal-Napoli 1-1 : azzurri all'arrembaggio con Llorente

Live Spal-Napoli 1-1 : Berisha salva due volte su Milik

Live Spal-Napoli 1-1 : entra Llorente per l'assalto finale

Live Spal-Napoli 1-1 : Fabian Ruiz esplode il sinistro : deviato

Live Spal-Napoli 1-1 : Ospina salva tutto sulla testata di Vicari

Live Spal-Napoli 1-1 : pari e polemiche all'intervallo

Non basta Milik - Spal-Napoli 1-1 primo tempo : Finisce 1-1 il primo tempo tra Spal e Napoli. Partita complessa. I padroni di casa si battono con ardimentosità, il napoli gioca ma non riesce a produrre tante occasioni di gol. È la partita tra una grande campionato e una squadra che lotta per non retrocedere. E si vede subito. Giustamente la Spal comincia con un ritmo molto intenso, prova a pressare alto e cerca di disorientare gli azzurri. Al terzo minuto la squadra di Semplici va vicina al ...

Live Spal-Napoli 1-1 : la Var cancella rigore su Mertens!