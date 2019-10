Spal-Napoli 1-1 | pagelle Almeno Sant’Arcadio conferma la sua resurrezione psicologica

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) OSPINA. Domanda: chi può miracoleggiare più del formidabile Meret? Risposta: il Gatto Ospinik. Ci sono parate, Ilaria cara, che entrano nella nostra memoria di tifosi: quelle sui quasi gol degli avversari, modello il magnifico Gordon Banks su Pelè a Mexico 70. Certo era pur sempree questa non è la parata del secolo ma ricorderemo a lungo come Ospinik alza una mano santa sulla cabeza di Vicari al 51’. Non la accarezza, né la schiaffeggia, non so come fa, ma evita il gol. Da segnalare poi l’assistenza preziosa di Santa Traversa al 2’ – 8 Non dirlo a me, che ancora ricordo la parata di Rafael nella Supercoppa, Fabrizio! Da oggi ci mettiamo pure questa di Ospina, nel cassetto dei bei pensieri. Perché il nostro si è immolato davanti a un misterioso dio. La manona che ha colto al balzo quella palla (che era praticamente dentro), resterà scolpita nella nostra mente. Per di più ci ...

sscnapoli : ?? #ForzaNapoliSempre ?? Spal vs Napoli ?? domenica 27 ottobre ore 15 ?? Live e in esclusiva su @DAZN_IT ????… - Gazzetta_it : Risultato finale, Spal-Napoli 1-1 - DAZN_IT : La SPAL per cambiare rotta ?? Il Napoli per avvicinarsi alla vetta ?? #SpalNapoli è LIVE su #DAZN -