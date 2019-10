Spal-Napoli 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | ‘San Gennaro’ Ospina | Milik continua a segnare

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019), ledi– Ilnon va oltre il pareggio in casa della. La gara del Paolo Mazza è terminata 1-1 con le marcature die Kurtic. Impegnati nella ripresa i due portieri che salvano le proprie squadre dalla sconfitta. Male tutto il centrocampo azzurro, Allan e Zielinski poco incisivi. Fallisce dunque per la compagine di Ancellotti il tentativo di riavvicinarsi a Juventus e Inter, scappa così anche l’Atalanta.Berisha 6 – Non vede partire la palla e si fa beffare da un tiro dinon troppo angolato. Si riscatta nella ripresa con almeno due ottime respinte. GIORNO E NOTTE Tomovic 6.5 – Salva sulla linea un tiro di Mertens. PROVVIDENZIALE Vicari 6 – Bagher pallavolistico in area, l’arbitro non concede il rigore solo grazie al Var. Oltre questo particolare, la sua prestazione in marcatura resta ...

sscnapoli : ?? #ForzaNapoliSempre ?? Spal vs Napoli ?? domenica 27 ottobre ore 15 ?? Live e in esclusiva su @DAZN_IT ????… - DAZN_IT : La SPAL per cambiare rotta ?? Il Napoli per avvicinarsi alla vetta ?? #SpalNapoli è LIVE su #DAZN - NairaBET : #SerieA today SPAL vs Napoli Bologna vs Sampdoria Atalanta vs Udinese Torino vs Cagliari AS Roma vs Milan Fiorent… -