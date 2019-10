Sole e caldo | tante presenze sul litorale romano

Previsioni meteo weekend 26-27 ottobre : sabato e domenica ondata di caldo e Sole : Secondo le Previsioni meteo per il weekend 26-27 ottobre, in Italia sabato e domenica torna il sole e il caldo con temperature ben oltre la media stagionale e con punte intorno ai 25 gradi al Centro-Sud. Faranno eccezione Sicilia e Sardegna dove sabato assisteremo a intensi fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Roma : alta pressione e Sole pieno - nel weekend torna anche il caldo : Previsioni Meteo Roma – L”annunciata fase perturbata è puntualmente arrivata anche sulla Capitale. Prime piogge deboli e irregolari nel tardo pomeriggio di ieri e verso sera, poi piogge in progressiva intensificazione nel corso della sera, con fase più intensa nelle prime ore notturne, anche con rovesci in qualche fase forti. Tuttavia, avevamo già rilevato, da queste pagine, che, nonostante un buon passaggio perturbato, ...

Previsioni Meteo Napoli - ancora Sole e caldo. Ecco quando tornerà la pioggia [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – La particolare esaltazione anticiclonica con temperature quasi estive annunciata nei giorni scorsi per questa prima parte di settimana, sta trovando riscontro nei dati oggettivi: le massime di questi giorni si stanno ponendo mediamente intorno ai +25/27°C a seconda delle varie aree metropolitane. Naturalmente al caldo si sta associando il bel tempo con sole dominante, salvo ogni tanto qualche passaggio innocuo di ...

Previsioni Meteo Roma : oggi ultimo giorno di Sole e caldo - ma domani arrivano violenti temporali dal Tirreno [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma– Nessuna novità per la giornata odierna. Alta pressione sempre dominante, bel tempo e tanto sole sulla Capitale, con soltanto qualche velatura alta assolutamente innocua, magari più presente nel corso della giornata. Clima sempre molto mite, anzi, è il caso di dire caldo, quasi estivo, visto che nella giornata di ieri la punta massima ha sfiorato i +29°C sulla Capitale, esattamente +28,7°C sui quartieri centrali ...

Previsioni Meteo Napoli - continua l’anomala estate di fine ottobre : Sole e caldo ancora a lungo : Previsioni Meteo Napoli – Nulla cambia circa la previsione fino a metà settimana. L’alta pressione continua a essere protagonista del tempo sulla Campania e sul capoluogo partenopeo regalando almeno altre 50/60 ore di clima mite e bel tempo. A seguire, nello specifico da giovedì tarda sera, nella notte su venerdì e anche per la mattinata di venerdì, il tempo, come annunciato da qualche giorno, dovrebbe cambiare. Tuttavia, vi è ancora ...

Previsioni Meteo Roma : altri due giorni di Sole e caldo - ma arriva l’allerta per il maltempo di Giovedì sera [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Continua a spendere il sole sulla città eterna, disturbato solo da qualche stratificazione o velatura alta assolutamente innocua. Il campo anticiclonico tiene bene e lo farà ancora per le prossime 48 ore, anzi, tra oggi e domani è previsto il culmine dei massimi di pressione. Tuttavia, la circolazione è destinata a cambiare, perlomeno temporaneamente, verso metà settimana. La svolta annunciata vi sarà. Magari per ...

Previsioni Meteo Roma - continua l’estate di Ottobre : Sole e caldo anomalo per gran parte della settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Unica certezza, in una prospettiva di evoluzione per il resto di Ottobre, è la persistenza di un campo gli alta pressione su tutto il Lazio e ovviamente sulla Capitale, alta pressione che garantirà tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo per il periodo. Temperatura già intorno ai +24/25°C in questi giorni, anche localmente oltre su qualche quartiere, ma i valori massimi sono destinati a lievitare ...

Previsioni meteo 21 ottobre - Italia divisa : maltempo al Nord - al Centro-Sud Sole e caldo : Secondo le Previsioni meteo di oggi 21 ottobre sarà un lunedì di temporali e piogge in diverse regioni del Nord, mentre al Centro-Sud attesa una rimonta dell’anticiclone africano con sole e temperature miti di diversi gradi sopra la media. Allerta rossa per il maltempo nelle zone centrali della Liguria.Continua a leggere

Previsioni Meteo Napoli : alta pressione padrona della scena. Sole e caldo almeno per altri 4-5 giorni : Previsioni Meteo Napoli – Capoluogo partenopeo baciato dal Sole in questi giorni di autunno inoltrato e non sarà una fase episodica. L’alta pressione nordafricana, che avanza spedita verso le latitudini medie mediterranee agganciata da un flusso perturbato in azione sulla Penisola iberica, Nordovest Mediterraneo, anche verso il Nord Italia, insisterà per diversi giorni e, anzi, si intensificherà ulteriormente nella prima parte della ...

Previsioni Meteo Napoli : Sole - caldo e siccità a oltranza - temperature in forte aumento [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Una sola certezza secondo il quadro evolutivo aggiornato per il capoluogo partenopeo: bel tempo,stabilità e alta pressione di tipo estivo abbastanza duratura. Non si vede via di sblocco all’anticiclone, oramai impadronitosi dell’area vesuviana, ma nella sostanza di tutto il Sud Italia, per diversi giorni ancora. Piuttosto, il regime di alta pressione andrà ulteriormente consolidandosi nel corso del ...

Previsioni Meteo Napoli : Sole e caldo - quasi estate nei prossimi giorni : Previsioni Meteo Napoli – Si ripristina la fase di alta pressione sulla Campania e naturalmente anche sul capoluogo dopo il break temporalesco di ieri notte. Un raid rapido di un nucleo instabile accorso in seno a correnti temporaneamente occidentali quasi occasionalmente in transito alle latitudini partenopee. La disposizione del getto e la curvatura ciclonica sono tipiche, infatti, per una prevalenza di circolazione meridionale e ...

Previsioni Meteo Roma : “ottobrata romana” con Sole e caldo. Piogge in vista nel medio-lungo termine : Previsioni Meteo Roma – Dopo le Piogge di martedì, la pressione è tornata a salire, a dire il vero non di molto al suolo, siamo sui 1016 hpa, ma geo-potenziali in crescita soprattutto alle quote medio-alte dell’atmosfera e ciò garantirà una buona fase di tempo stabile soleggiato. Secondo le stime attuali, il sole dovrebbe farla da padrone almeno per i prossimi 5/6 giorni, salvo qualche momento caratterizzato da un temporaneo aumento ...

Meteo - inizia il weekend di caldo sull’Italia : massime fino a +26°C e Sole su quasi tutto il Paese [DATI] : È iniziato un weekend dal clima mite e soleggiato in Italia. Le temperature sono oltre la media del periodo e su quasi tutta la Penisola regna il bel tempo. Lo testimoniano le massime registrate alle ore 12 UTC (le 14 italiane) nelle principali città italiane, fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: +26°C a Messina, Reggio Calabria, Trapani; +25°C Alghero, Cagliari, Catania, Lecce; +24°C a Napoli, Palermo, Roma ...

Meteo : week-end con Sole e caldo estivo - temperature vicine ai 30 gradi : È appena cominciato un week-end dal sapore più estivo che autunnale, nonostante ci troviamo ormai nel cuore di ottobre. L'alta pressione ha totalmente conquistato la nostra penisola e sta regalando...