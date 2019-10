Sky | si teme rottura del crociato per Malcuit

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) Quello della Spal si conferma un campo maledetto per il Napoli. Due stagioni fa, Arkadiusz Milik si ruppe il, dopo essere rientrato da un altrettanto grave infortunio. Oggi Milik è tornato sul luogo del delitto e ha segnato. Ma c’è un altro calciatore del Napoli che si è infortunato sul campo di Ferrara: èche ha accusato forti dolori al ginocchio, si è accasciato, ha provato anche a rientrare ma poi si è arreso tra le lacrime. Domani il giocatore sarà sottoposto agli esami di rito. Il timore, lo ha rivelato Sky Sport, è che possa trattarsi delladel legamento. Sarebbe un duro colpo pere per il Napoli che dovrebbe fare a meno lui almeno per quattro mesi e mezzo. L'articolo Sky: sidelperilNapolista.

