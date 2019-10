Siria | raid Usa nella provincia di Idlib Morto nella notte il capo dell’Isis al-Baghdadi

Al Baghdadi - media Usa : “Capo dell’Isis morto in un raid in Siria”. Donald Trump su Twitter : “È successo qualcosa di molto grande” : Colpito o suicidatosi quando ha compreso che non c’era più scampo. La dinamica non è ancora chiara, ma i media statunitensi non hanno dubbi: il “califfo” Abu Bakr al Baghdadi è morto durante un raid delle forze Usa in Siria. Dopo una caccia durata 5 anni, grazie a informazioni della Cia sulla sua localizzazione, gli Stati Uniti hanno scovato il capo dell’Isis nella zona di Idlib, nascosto dentro un compound. Fonti del ...

Abu Bakr Al Baghdadi ucciso in un raid in Siria - si è fatto saltare in aria? : Donald Trump farà un "annuncio molto importante", ha anticipato la Casa Bianca mentre i media americani parlano di un'operazione militare in Siria che ha come obiettivo il capo dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi. Secondo quanto riferito dalla Cnn, l'esercito a stelle e strisce, con il contributo della C

Siria - nonostante il cessate il fuoco si continua a sparare : scontri tra curdi e filo-turchi - bomba a Tall Abyad e raid Russi su Latakia : nonostante la nuova tregua stabilita da Russia, Turchia, governo di Damasco e milizie curde, in Siria si continua a sparare. Non solo nel nord-est. Mentre continua il ritiro delle Syrian Democratic Forces (Sdf) dalle aree parte della cosiddetta zona di sicurezza voluta dal governo di Ankara, con i curdi che, riferisce l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, hanno abbandonato le loro postazioni tra Darbasiyah e Amuda nella provincia di ...

Siria - Curdi : violato accordo - ancora raid : 13.16 "Nonostante l'accordo per fermare i combattimenti, gli attacchi aerei e di artiglieria continuano a colpire le posizioni dei combattenti,gli insediamenti civili e l'ospedale di Serekaniye Ras al-Ayn. "La Turchia sta violando l'accordo di cessate il fuoco continuando ad attaccare la città dalla scorsa notte". Così su Twitter Mustafa Bali,portavoce delle Fds, Forze democratiche Siriane a maggioranza curda.E l'agenzia curda Firat, afferma ...

Siria - curdi : “La Turchia non rispetta la tregua. Raid su edifici civili e ospedale di Ras al Ayn”. Ankara : “Danni alle relazioni con l’Italia” : “Nonostante l’accordo per interrompere i combattimenti, attacchi aerei e di artiglieria continuano a prendere di mira le posizioni dei combattenti, gli insediamenti civili e l’ospedale di Serekaniye/Ras al Ayn. La Turchia sta violando l’accordo sul cessate il fuoco continuando ad attaccare la città dalla scorsa notte”. Lo scrive su Twitter Mustafa Bali, responsabile della comunicazione delle milizie delle Forze democratiche Siriane a ...

Siria - “raid turchi con armi chimiche”. Ankara : “Mai usate”. Conte chiama Erdogan : “Attacco inaccettabile”. Momenti di tensione tra i due : Una telefonata durata oltre un’ora in cui non sono mancati Momenti di forte tensione: il premier Giuseppe Conte ha avuto un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel quale ha ribadito che l’Italia ritiene “inaccettabile” l’azione militare avviata in Siria. E ha più volte invitato il capo di Ankara a interrompere questa iniziativa militare che ha effetti negativi sulla popolazione civile. Intanto in Siria la ...

Attacco turco in Siria - effetti collaterali : “spose dell’Isis” in fuga dalle carceri dopo i raid : Tooba Gondal e Lisa Smith, reclutatrici britanniche dell’Isis, sono fuggite. Così come le “spose della jihad” francesi. Sono riuscite a scappare dal campo di Ain Issa assieme a centinaia di persone legate allo Stato islamico. Per la Francia, l’intervento militare turco in Siria porterà alla rinascita dell’Isis. Ma si teme anche il possibile ritorno dei foreign fighters europei andati a combattere per il Califfato.Continua a leggere

Siria : via gli Usa - i curdi trattano coi russi Raid sui reporter - Qamishli città in bilico : Nel Nord sotto attacco: i colloqui con gli emissari del Cremlino. L’intera Rojava si sta dissolvendo

Macron-Merkel : Ankara fermi raid Siria : 22.30 Merkel e Macron chiedono insieme che la Turchia "ponga fine all'offensiva in Siria". Il presidente francese e il cancelliere tedesco lo hanno fatto congiuntamente a Parigi, dando l'allarme sulla eventualità di una "situazione umanitaria insostenibile" e sul rischio che l'Isis "riemerga nella regione". "Non possiamo accettare queste cose contro i curdi, va trovata un'altra soluzione", ha aggiunto Merkel, dopo aver parlato al telefono con ...

Siria - raid turco : ucciso reporter curdo : 18.28 C'è anche un giornalista curdo tra le dieci persone uccise nel nord-est della Siria da un raid dell'artiglieria turca mentre si trovavano a bordo di un minibus lungo la strada tra Qamishli e la città frontaliera di Ras al Ayn/Serekaniye. Lo riferisce il sito di notizie curdoSiriano Hawar News, per cui lavorava il reporter ucciso. Assieme a lui è stato ucciso anche un secondo giornalista straniero ancora non identificato. Altri 6 reporter ...