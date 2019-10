Si può tradire senza sesso ma solo con il pensiero?

Fonte : vanityfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) Siete più felici di vedere il vostro fidanzato o l'altra persona? Vi preparate come se fosse un primo appuntamento?Vorreste essere single per stare con luiLui sta diventando prioritario? Ci sono cose che avete voglia di raccontarea lui?Fate paragoni?State nascondendo qualcosa?Se il tradimento fisico è difficile da mettere in discussione, quello emotivo è più complicato da capire e categorizzare. È tradimento vero? Fin dove ci si può spingere? A molte sarà capitato di provare una connessione profonda con un nuovo collega o con un amico di un’amica. Oltrepassare la linea di confine potrebbe condurre a un punto di non ritorno per la vostra relazione, ma non sempre è così scontato rendersene conto. E, soprattutto, essere infedeli colnon significa per forza arrivare anche al contatto fisico. L’interesse mentale e non semplicemente erotico per un’altra ...

