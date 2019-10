“Serve un vero Museo della Resistenza” “No | anacronistico esporre cimeli” A Milano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Un filmato o un oggetto d’epoca: è difficile stabilire cosa sia più efficace per trasmettere la storia. Se ne sono accorti alla CasaMemoria, dove da tempo è in corso un dibattito su come raccontare la Resistenza. Da un parte multimedialità e video interattivi, dall’altra cimeli storici usati sul campo di battaglia. Due linguaggi museali che si scontrano e che non possono integrasi per un unico problema: lo spazio. Il simbolocontroversia è una petizione. L’ha lanciata proprio la CasaMemoria, da sempre impegnata a raccogliere e diffondere le voci dell’antifascismo italiano, e la presenterà al Comune die al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Fra i firmatari – 4 mila per ora – anche Liliana Segre e Nando dalla Chiesa. L’obiettivo è duplice: chiedere la realizzazione di une proprio...

