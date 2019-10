Serie B | super Golemic manda in estasi lo Scida | il Crotone aggancia il Benevento in vetta

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Ragusa domina a Schio nel big match e vendica la sconfitta in Supercoppa : Senza storia il big match di Serie A1 di Basket femminile tra i padroni di casa della Familia Wuber Schio e la Passalacqua Ragusa. Le siciliane, vogliose di rivincita dopo aver perso contro le venete sia la recente Supercoppa che le ultime due finali scudetto, hanno dominato il match, imponendosi con il risultato di 70-52. Schio è partita bene, spinta da Andrè, ed ha concluso il primo quarto avanti 16-13. Da quel momento in poi, però, è stato ...

Serie A calcio - ottava giornata : Roma-Sampdoria termina a reti bianche. L’Udinese supera di misura uno spento Torino : Le partite delle ore 15.00 di questa ottava giornata di Serie A non hanno donato particolari emozioni. La Roma ha chiuso con un deludente 0-0 contro la Sampdoria. L’Udinese ha avuto la meglio a dispetto di un Torino decisamente involuto rispetto a quanto visto fino a qualche settimana fa. Unica conferma il Cagliari che continua a giocare bene e a portare a casa punti. Il match di cartello di questo pomeriggio era senza ombra di dubbio la ...

Basket - 5a giornata Serie A 2019-2020 : la Virtus infila la quinta - Treviso vince il derby veneto. Trieste supera Brescia : Sono tre gli anticipi della quinta giornata di una Serie A che ha in questo momento un’assoluta dominatrice, la Virtus Bologna. La squadra di Djordjevic si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno, dopo la vittoria contro la Openjobmetis Varese per 87-80. Ancora una grande prestazione di Milos Teodosic, che ha trascinato la Virtus con 19 punti, mentre ai lombardi non sono bastati i 27 punti di un clamoroso Josh Mayo. Match che ...

Serie C - al Catania non basta un super attacco : i numeri che premiano Potenza - Monza e Renate : Quante volte nel calcio si è sentito dire: “la miglior difesa è l’attacco”. Il Catania probabilmente avrà preso alla lettera questa affermazione e ne avrà fatto il suo stile di gioco: 18 gol realizzati dopo 9 partite rendono i rossoblu il miglior attacco della Serie C in compagnia di Monza, Padova e Paganese ma, al contrario di lombardi e veneti, al momento questo dato non ha portato risultati positivi in termini di ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la Fortitudo Bologna soffre - ma supera allo sprint Treviso : Sembra di essere tornati indietro di quindici anni, quando Fortitudo Bologna e Treviso lottavano per qualcosa di importante. I ragazzi di coach Antimo Martino soffrono, finiscono anche piuttosto lontano, ma alla fine, guidati dall’esperienza dei suoi italiani e dal magnifico supporto del pubblico, si aggiudicano la partita contro la De Longhi Treviso. Spettacolari 21 marcature di Robertson, che trascina i suoi nell’ultimo e decisivo ...

LIVE Pistoia-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : Roma superiore nella prima metà - +6 al 20' : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A tra poco per il secondo tempo. Finisce così il primo tempo della partita tra Pistoia e Virtus Roma. Buono solo l’inizio dei padroni di casa che poi subiscono oltremodo la pressione dei capitoli bravi a sfruttare le difese ballerine della Oriora. Alla fine è + 6 per Roma sul 35-41 a metà partita. 35-41 SCHIACCIATONA DI ALIBEGOVIC! Roma è di nuovo a +7 a 15″ dalla sirena di metà ...

Supercoppa e campionato si sovrappongono - a rischio due gare di Serie A : la situazione : Manca ancora la data ufficiale circa la gara di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio, ma nella giornata di oggi è iniziata a circolare la voce in merito ad un possibile rinvio delle partite di campionato di bianconeri e biancocelesti in concomitanza di quella sfida. La partita infatti si dovrebbe svolgere in Arabia Saudita nel weekend tra il 20 e il 22 dicembre, andando così appunto a sovrapporsi con il 17° turno del massimo campionato ...

Serie A - l’incertezza dura solo due mesi : la Juve è ancora troppo superiore. Anche per l’Inter : La sorpresa della nuova Inter di Antonio Conte e il fantasma della vecchia Juventus di MassimilianoAllegri. Le sei vittorie consecutive dei nerazzurri e qualche balbettio dei bianconeri. I dubbi su Maurizio Sarri, l’attesa, la rivalità, il derby d’Italia. Tutto molto coinvolgente. Ma dopo due mesi di “chiacchiere” ci sono ancora i bianconeri davanti a tutti. Inter-Juventus è un duro risveglio per tutti quelli che speravano di assistere al ...

Risultati Serie A live - 7^giornata : la Juve supera l’Inter in vetta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’Atalanta, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e Lazio, finisce ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Torino-Napoli 0-0. I partenopei non superano il muro granata : Nel posticipo delle ore 18.00 della settima giornata delle Serie A di Calcio, il Napoli non approfitta della sfida tra Inter e Juventus e non va oltre lo 0-0 in casa del Torino, salendo così soltanto a quota 13 in classifica. A recriminare maggiormente però sono addirittura i padroni di casa. Nel primo tempo sono due i sussulti più importanti: al 28′ Mertens calcia dalla media distanza ma la palla esce appena larga sulla destra, mentre in ...

Serie A - il Parma supera Torino con un 3 a 2 : decisivo il gol di Inglese al 43esimo : Il Parma supera 3-2 nel finale il Torino nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Primo tempo scoppiettante e ricco di colpi di scena. Botta e risposta nei primi dieci minuti con le reti di Kulusevski da un lato e di Ansaldi, di testa, dall'altro. Al 29' Bremer, già ammonito, commette fallo di