Serie A | Atalanta 7-1 all' udinese | pari Spal-Napoli e Cagliari-Torino

La domenica in Serie A. Atalanta spettacolo - Napoli solo un pari : Segna Nandez (prima rete del cagliaritano in Serie A) ma Zaza risponde. Finisce 1-1 la sfida Torino-Cagliari. Non approfitta dei

Risultati Serie A 9ª Giornata – Atalanta travolgente : 7-1 all’Udinese! Vince il Bologna - male Napoli e Torino : Atalanta pazzesca, 7-1 all’Udinese! Vince il Bologna, pari per Napoli e Torino: i Risultati dei match della 9ª Giornata di Serie A Poker di partite nel pomeriggio domenicale della 9ª Giornata di Serie A ricca di gol e verdetti importanti. Apre le danze la vittoria del Bologna sulla Sampdoria: Palacio e Bani regalano il terzo successo stagionale ai felsinei che si allontanano dalla zona retrocessione e certificano, una domenica di ...

Serie A - Atalanta a valanga - Napoli stop : 16.58 L'Atalanta travolge 7-1 un'Udinese in dieci e rosicchia punti a Juve e Inter. Solo pareggio per il Napoli a Ferrara. Pari anche tra Torino e Cagliari. Atalanta-UDINESE 7-1 SPAL-Napoli 1-1 TORINO-CAGLIARI 1-1 ROMA-MILAN ore 18 FIORENTINA-LAZIO ore 20.45 BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1 (ore 12.30) H.VERONA-SASSUOLO 0-1 (venerdì) LECCE-JUVENTUS 1-1 (sabato) INTER-PARMA 2-2 (sabato) GENOA-BRESCIA ...

Dove vedere Atalanta – Udinese streaming e tv - 9a giornata Serie A : Dove vedere Atalanta – Udinese streaming e tv, 9a giornata Serie A Atalanta Udinese streaming| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Atalanta Udinese arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di domenica 27 ottobre alle 20.45. Atalanta Udinese in streaming e in tv: ecco Dove vederla La partita sarà visibile su Sky, canale 251 di Sky ma anche tramite l’app. Ovviamente è possibile poter guardare la ...

Serie A - calendario 10^ giornata in tv : turno infrasettimanale con Napoli-Atalanta su Sky : La 10ª giornata del campionato di Serie A sarà un turno infrasettimanale. Come match di spicco ci sarà la sfida tra Napoli e Atalanta, che si disputerà mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 18:00 al San Paolo, con diretta tv su Sky. Si tratterà di una partita per le zone alte della classifica, che si preannuncia ricca di emozioni e gol. Il bilancio complessivo è nettamente a favore degli azzurri, che hanno ottenuto 43 vittorie, 27 pareggi e 26 ...

Serie A : pareggio spettacolare in Lazio-Atalanta - vincono Napoli e Juve : L'ottava giornata di Serie A 2019/2020 si è aperta sabato 19 ottobre, con tre partite molto emozionanti che hanno regalato reti e spettacolo. L'anticipo delle ore 15:00 tra Lazio-Atalanta ha visto concludersi il match con ben sei gol messi a segno nel 3-3 finale. Il Napoli invece, impegnato alle ore 18:00, contro l'Hellas Verona è riuscito ad avere la meglio per 2-0. Alle ore 20:45 c'è stata la Juventus che ha sofferto ma vinto 2-1 contro il ...

Serie A - Lazio-Atalanta da montagne russe : da 0-3 a 3-3 nel recupero. Immobile e Muriel mattatori : Partita per cuori forti quella andata di scena all'Olimpico di Roma. Lazio e Atalanta aprono l'ottava giornata di Serie A e si annullano per 3-3, in un match emozionante e vibrante che sa di beffa per la Dea e di miracolo per i biancocelesti: l'Atalanta si è vista sfumare la vittoria nei minuti di r

Lazio-Atalanta 3-3 - Serie A : clamoroso pareggio all’Olimpico. La Dea si fa rimontare tre gol - decide la doppietta di Immobile : Incredibile pareggio allo Stadio Olimpico di Roma: Atalanta e Lazio hanno impattato per 3-3 nel match che ha aperto l’ottava giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. La Dea si è involata sul 3-0 grazie a tre gol segnati nel giro di 14 minuti nel cuore del primo tempo. I padroni di casa hanno accorciato le distanze a metà della ripresa con un micidiale uno-due e poi in pieno recupero è arrivato il sigillo di Immobile a completare una ...

Anticipo Serie A - Lazio-Atalanta 3-3 : 16.55 Gran rimonta della Lazio con l'Atalanta Solo ospiti nel primo tempo. Muriel fa doppietta al 23' (imbucata di Gosens) e al 28' (punizione laterale letta male dalla difesa e da Strakosha).Gomez mette il punto esclamativo al 38'sfruttando un velo del colombiano.Nella ripresa la Lazio deve scuotersi e comincia a impegnare Gollini. L'uno-due che riapre la gara in 60": al 69' rigore di Immobile (fallo di Palomino su di lui), al 70' Correa ...

Lazio-Atalanta dà il via all’8a giornata di Serie A : live su Sky : Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A ritorna con le gare dell’ottava giornata e si apre con la sfida dell’Olimpico tra due formazioni che possono provare a puntare alla qualificazione alla Champions League: Lazio e Atalanta. Le emozioni in campo non dovrebbero mancare: entrambe le squadre, infatti, amano giocarsela per ottenere […] L'articolo Lazio-Atalanta dà il via all’8a giornata di Serie A: ...

Biglietti Lazio-Atalanta - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A all’Olimpico : Dopo la pausa delle Nazionali torna la Serie A di calcio 2019, che tra le tante sfide propone anche quella tra Lazio e Atalanta, tra due formazioni quotate all’attacco, che preannunciano molto spettacolo e tanti gol, specie con i due bomber Ciro Immobile e Duvan Zapata. La partita si svolgerà dunque questo sabato, 19 ottobre, alle ore 15, per quello che è uno degli anticipi più succulenti dell’ottavo turno, presso lo Stadio Olimpico ...

La Serie A ha multato di 10.000 euro l’Atalanta per i cori razzisti a Dalbert Henrique : Il giudice sportivo ha deciso una sanzione di 10.000 euro all’Atalanta per i cori razzisti rivolti dai suoi spettatori al calciatore brasiliano della Fiorentina Dalbert Henrique lo scorso 3 ottobre. È una sanzione minima, nonostante l’arbitro Daniele Orsato avesse sospeso la