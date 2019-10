Sequestra la compagna e tenta di violentarla | marocchino arrestato dai carabinieri

Venezia - Sequestra compagna e prova a violentarla : preso marocchino : Federico Garau I due stavano litigando quando il nordafricano, in preda alla rabbia, ha rinchiuso la donna in bagno, cercando più volte di violentarla. Riuscita a fuggire, la vittima è stata salvata dai carabinieri del nucleo radiomobile, che un'ora dopo hanno arrestato il responsabile È finito in manette a Chioggia (Venezia) un 38enne marocchino accusato di sequestro di persona e tentata violenza sessuale. In seguito all'ennesimo ...