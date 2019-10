Se non sai fare il pan di Spagna è meglio lasciare stare Claudio De Blasis

Ciclismo - Chris Froome non correrà il Criterium di Saitama. Rinviato il rientro in gara : “non sono ancora al top” : Chris Froome non parteciperà al Criterium di Saitama contrariamente a quanto dichiarato nei giorni scorsi. Il britannico sarebbe dovuto tornare in gara a cinque mesi di distanza dal bruttissimo incidente al Giro del Delfinato, ieri si era cimentato nella ricognizione del percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sembrava tutto pronto per il suo reale rientro in gara ma il vincitore di quattro Tour de France non sembra ancora in perfette ...

Pamela Prati attaccata da D'Agostino risponde : 'non sai cosa significa essere manipolati' : A Non è l'arena, la puntata di ieri, 20 ottobre, è stata infuocata. Nel corso del programma di Giletti, infatti, è andato in onda il confronto tra Pamela Prati e Roberto D'Agostino. Per il giornalista, la soubrette sarebbe stata complice del caso Caltagirone; lei si è dichiarata vittima di tutta la vicenda. Il finto matrimonio con Mark Caltagirone continua a far parlare i salotti televisivi. Scontro da Giletti tra Pamela Prati e Roberto ...

Dalla salute all’ambiente alla cucina - tante curiosità che forse non sai sugli avocado : Gli avocado sono sempre più di moda in tavola. Con la loro diffusione, cresce anche la curiosità in questo frutto particolare. Dall’impatto ambientale a quello umano, agli effetti sulla salute e molto altro, ecco molte curiosità che potreste non sapere sull’avocado. È un frutto, non una verdura Potrebbe sembrare strano, ma tecnicamente gli avocado sono grandi bacche con un singolo seme, quindi sono frutti e non verdure. Inoltre, sono uno dei ...

Brasile - Neymar tocca quota 100 : “non lo avrei mai immaginato. Paris Saint-Germain? Adesso sto bene” : L’attaccante brasiliano toccherà le 100 presenze in amichevole contro il Senegal, un traguardo importante che lo esalta Neymar Jr si prepara a toccare quota cento presenze con la maglia del Brasile, lo farà nell’amichevole che i verdeoro giocheranno a Singapore contro il Senegal. AFP PHOTO / Roman Kruchinin / Una partita importante che segna un traguardo davvero storico per il giocatore sudamericano, celebrato alla giovane età ...

NFL 2019-2020 (5a settimana) : i Patriots non si fermano più - vittorie importanti per Seahawks - Saints e Packers - inatteso ko dei Chiefs : La quinta settimana della NFL ci consegna i New England Patriots come unica squadra in grado di salire sul 5-0. Cadono, infatti, non senza sorpresa, i Kansas City Chiefs contro i Colts, mentre gli acciaccati Green Bay Packers passano in scioltezza in casa dei Dallas Cowboys. Pesante vittoria dei Seattle Seahawks sui Los Angeles Rams. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa ci ha regalato questa succosa Week 5! Seattle Seahawks (4-1) ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia davanti alla Francia! Tommasone e Ait Said non bastano - azzurri più vicini alle Olimpiadi : L’Italia è davanti alla Francia ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. La Nazionale maschile ha gareggiato in mattinata rendendosi protagonista di una prova davvero di spessore conclusa con 245.996, gli azzurri sono in piena corsa per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ci andranno le prime 12) e restare davanti ai Galletti è stato fondamentale per continuare a inseguire il sogno a cinque cerchi. I transalpini si sono fermati a ...

Amici Celebrities - Vanoni punzecchia Ciro Ferrara : 'Sai cantare solo in napoletano' : Oggi, sabato 5 ottobre, è andato in onda su Canale 5 la terza puntata di Amici Celebrities, talent show in versione vip condotto da Maria De Filippi. La serata è iniziata con l'ardua prova di intonazione di Al Bano con Filippo Bisciglia, Francesca Manzini e Ciro Ferrara. I tre dovevano cantare il brano "Oltremare", mantenendo l'intonazione per quaranta secondi, ma nessuno di loro è riuscito nell'intento e quindi a conquistare l'agognata ...

non sai cucinare - 23enne si vendica invitando tutti a casa e uccidendoli avvelenati : Una giovane donna di 23 anni indiana ha messo in atto un’atroce vendetta nei confronti del marito e della sua famiglia. Sempre rimproverata dal marito perché non sapeva cucinare, la 23enne Prandnya Survase ha deciso di organizzare un party invitando 120 persone. La ragazza ha condito le pietanze con un pesticida letale per l’uomo, un veleno per serpenti. Per fortuna le pietanze contenti il veleno non sono state servite a tutti. ...

Vagina - 8 cose scientifiche che (probabilmente) non sai su di lei : Quello che sapete su di lei, lo dicono gli scienziati, è soltanto una minima parte. Stiamo parlando della Vagina, giusto per non fare confusione. Sì sì proprio di lei, del canale muscolo-membranoso che, nella donna, unisce l’utero con i genitali esterni (e questa è solo la descrizione scientifica). Ma terminate le informazioni di base, si può passare a scoprire quali sono queste curiosità che potrebbero ...

Panerai - cinque cose che non sai della più italiana della marche svizzere : Nel 1860 Giovanni Panerai apre il suo negozio di orologeria a Firenze, sul Ponte alle Grazie: boutique e laboratorio, ma anche prima scuola di orologeria della città. Inizia così la storia di Panerai. Una storia che la porterà a diventare una delle più grandi eccellenze dell'orologeria svizzera. Icone dal 1936 È alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale che Panerai crea i primi prototipi del modello che ...

Sfilate di moda : 10 cose che non sai : Quanto dura una sfilata di moda?Posso comprare il biglietto per assistere a una sfilata?Chi sono gli ospiti dello show?Quante persone lavorano alla preparazione di una sfilata?Quanto costa una sfilata?Dove hanno luogo le Sfilate? C'è una sola location per tutti?Tutti i marchi sfilano sia a New York che a Londra, Milano e Parigi in una sorta di tournée della moda?Chi sceglie le modelle? Chi la musica?Posso comprare i vestiti che vedo in ...

Giusy Zenere : la comica de La sai l’ultima cerca la madre biologica a Live-non è la d’Urso : Live-Non è la d’Urso: la comica Giusy Zenere cerca la madre biologica È stata inaugurata a Live-Non è la d’Urso la nuova rubrica DNA, che ha lo scopo di aiutare le persone a rintracciare i propri genitori biologici. Uno spazio che Barbara d’Urso ha voluto aprire dopo il fortunato caso di Paola Caruso che, grazie […] L'articolo Giusy Zenere: la comica de La sai l’ultima cerca la madre biologica a Live-Non è la ...

50 cose che (forse) non sai sull’iPhone e su Apple : Quanti iPhone sono usciti finora? Questa è facile. Ma se vi chiedessimo il nome in codice del primo iPhone o quale film ha ispirato il nome dell’iPod, sapreste rispondere con identica sicurezza? E in quanti ricordano che Apple negli anni ’80 ha proodtto anche una fotocamera digitale? Mettetevi alla prova: in attesa della presentazione del nuovo iPhone 11 (di cui si sa praticamente già tutto), prevista per domani alle 19, in questa ...

Formula 1 – Vettel non ci sta - il tedesco non accetta le giustificazioni di Leclerc : “Sainz non c’entra nulla!” : Vettel non accetta le giustificazioni di Leclerc: le parole del tedesco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp d’Italia E’ un Sebastian Vettel furioso e deluso, quello che ha parlato alla stampa al termine delle qualifiche del Gp d’Italia. Ieri a Monza il tedesco della Ferrari ha chiuso al quarto posto, alle spalle di Leclerc e dei piloti Mercedes: tutta colpa del suo compagno di squadra? photo4/Lapresse Vettel non ...