Se la regina Elisabetta «rimuove» le foto di Meghan e Harry dalla scrivania

“Il principe Carlo è furioso con Harry e anche la regina Elisabetta è preoccupata per lui” : Hanno scatenato forti tensioni a Buckingham Palace le recenti dichiarazioni rilasciate dal principe Harry e da Meghan Markle in un’intervista a Itv. Secondo quanto ha riferito una fonte vicina alla famiglia reale al Sun, il principe Carlo è furioso con Harry, il suo secondogenito, ma allo stesso tempo è anche preoccupato per lui “nello stesso modo in cui lo era per la sua ex moglie Diana“, come ha spiegato la fonte. Non solo, ...

La regina Elisabetta ha 93 anni. Gli esperti spiegano come fa a sembrare sempre la stessa : Novantatré anni e non dimostrarli. La bellezza senza tempo della Regina Elisabetta non è merito di alcun chirurgo estetico: lo assicurano gli esperti che hanno svelato i segreti beauty (e tutti naturali) di The Queen. Stando a quanto riporta il Daily Mail, infatti, la sovrana avrebbe diverse tecniche di bellezza “intelligenti” per rimanere giovane: si va dall’acconciatura, passando per il make-up e ...

La regina Elisabetta confonde Vladimir Putin con un noto giornalista : In queste ore il sito Royal Central riporta una notizia molto curiosa. Un paio di anni fa il famoso giornalista e conduttore televisivo Andrew Marr raccontò alla Royal Television Society che spesso la regina Elisabetta tende a confondere il suo viso con quello del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. In effetti, osservando le foto di Marr e del presidente russo, possiamo notare davvero una vaga somiglianza. A quanto sembra, quando ...

Spunta un nuovo erede (illegittimo) della famiglia reale britannica : chiesto il DNA della regina Elisabetta : Buckingham Palace non ha tregua dagli scandali. Un pensionato francese ha pubblicato un libro in cui rivela al mondo di essere, con molta probabilità, erede dei Windsor e per fare luce su questa vicenda ha chiesto alla regina Elisabetta di sottoporsi al test del Dna. Lui si chiama Francois Graftieaux, ha 73 anni, e ha raccontato che suo padre, Pierre-Edouard, era figlio illegittimo di Edoardo VIII, il Duca di Windsor zio di Elisabetta che ...

Scandalo a Buckingham Palace - un pensionato chiede per la terza volta il test del Dna alla regina Elisabetta : è convinto di essere un erede dei Windsor : Scandalo a Buckingham Palace. Un pensionato francese ha pubblicato infatti un libro in cui rivela di avere buoni motivi per credere di essere un erede dei Windsor e per questo ha chiesto per la terza volta alla regina Elisabetta di sottoporsi al test del Dna. L’uomo, Francois Graftieaux, 73 anni, sostiene infatti che suo padre, Pierre-Edouard, è il figlio illegittimo di Edoardo VIII,il Duca di Windsor zio della Sovrana, che nel 1912 ebbe ...

La regina Elisabetta e la rara uscita con Camilla che non è più «quella donna malvagia» : È davvero raro che Elisabetta II partecipi a un evento ...

La regina Elisabetta cerca un maggiordomo : la paga? Al di sotto del salario minimo : Lavorare a Buckingham Palace può sembrare una cosa che, di per sé, significa “alto stipendio”. E invece non è affatto così. La Regina cerca infatti un nuovo maggiordomo ma la ‘sorpresa’ è che dovrà lavorare percependo un compenso al di sotto del salario minimo. Sette giorni su sette, per 1700 sterline. È Metro a fare i conti in tasca al nuovo assunto: 8,96 sterline all’ora. In gran Bretagna, in media, le sterline ...

Che fine fanno gli abiti della regina Elisabetta? - : Francesca Rossi La regina Elisabetta è una delle donne più eleganti del Pianeta e negli anni ha saputo creare uno stile inimitabile di cui parlano libri e giornali, ma ci sono ancora due curiosità che fino a oggi non erano ancora state svelate: qual è il colore preferito di Sua Maestà? Che fine fanno gli abiti che non indossa più? La regina Elisabetta ha fatto epoca con i suoi cappellini e con i tailleur color pastello. I suoi outfit ...

La regina Elisabetta e la tradizione dell’ostaggio a Buckingham Palace - : Francesca Rossi L’apertura annuale del Parlamento inglese è un evento pieno di significati simbolici, come quello del diadema indossato dalla regina Elisabetta e di tradizioni tra cui spicca quella dell’ostaggio tenuto a Buckingham Palace per garantire l’incolumità dei sovrani inglesi Il 14 ottobre la regina Elisabetta ha presenziato all’annuale apertura del Parlamento e il suo discorso, come era prevedibile, ha avuto la Brexit come ...

Perché la regina Elisabetta ha indossato una corona più leggera per l'apertura del Parlamento?

La regina Elisabetta II : Brexit il 31 ottobre è priorita’ del Governo : La regina Elisabetta II arriva a Westminster per l'apertura ufficiale della nuova sessione del Parlamento britannico, mentre inizia una settimana cruciale per Regno Unito e Unione europea per la Brexit. Sono infatti in corso le ultime laboriose trattative per cercare di ottenere un accordo di divorzio, ancora "possibile", prima della scadenza del 31 ottobre, come ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney in Lussemburgo. Il ...

Brexit - la regina Elisabetta al Parlamento : “I cittadini europei avranno diritto di rimanere. Priorità del governo è l’uscita entro 31 ottobre” : I cittadini europei che hanno contribuito all’economia britannica “avranno il diritto di rimanere” dopo la Brexit. È un passaggio del discorso che la regina Elisabetta II ha pronunciato davanti al Parlamento di Westminster, nel quale viene illustrato il programma del governo per il nuovo anno legislativo. La “Priorità”, per l’esecutivo guidato da Boris Johnson, è assicurare che il Regno Unito esca dall’Unione ...

