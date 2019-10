Savona | romeno segue e molesta una donna all' autogrill | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Federico Garau La vittima aveva raggiunto la stazione di servizio per acquistare del pane, quando è stata presa di mira dallo straniero. Questi l'ha seguita e palpeggiata, per poi fuggire quando lae le sue amiche hanno preso ad urlare: gli agenti della squadra mobile lo hanno identificato edAttimi di paura venerdì sera a, per la precisione nei pressi di unsito nel quartiere di Legino, dove un camionistaha aggredito una, mettendole le mani addosso endola. La vittima, una 33enne, aveva raggiunto la stazione di servizio intorno alle 22 in compagnia di due amiche per acquistare del pane da utilizzare per allestire una festa di compleanno, quando si è imbattuta nello straniero. Quest'ultimo ha preso arla,ndola e facendole gesti allusivi, fino ad arrivare ad afferrarla ed a palpeggiarla con insistenza. Tutto ...