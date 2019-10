Salute | i cambiamenti climatici minacciano la fertilità maschile

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) In occasione del 2° Congresso nazionale natura ambiente alimentazione uomo (Nau) della Società Italiana di andrologia (Sia), che si è appena concluso a Frascati, sono stati presentati i dati più aggiornati sul calo della. “Il numero medio degli spermatozoi degli uomini oggi è dimezzato rispetto a quarant’anni fa – spiegano gli andrologi – e un italiano su dieci è ormai infertile, oltre che dall’inquinamento ambientale potrebbe dipendere anche dal cambiamento climatico“. È noto che l’aumento della temperatura danneggia l’apparato riproduttivo, molto più di quello femminile: in alcune specie animali un incremento di pochi gradi delle temperature esterne può arrivare a dimezzare lae gli esperti temono che questo stia avvenendo anche per l’uomo. “Gli studi sugli animali, per esempio su ...

