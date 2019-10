Salute | allarme degli andrologi | gli inquinanti nel piatto avvelenano gli spermatozoi

Allarme cioccolato - ritirato dal mercato un prodotto venduto in tutto il mondo : pericolo per la Salute [INFO] : Il RASFF, Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha pubblicato un avviso di richiamo per dei cioccolatini provenienti dalla Francia. L’avviso non precisa ancora nome e marchio del prodotto, ma si tratta di dolciumi venduti anche in Italia. Il motivo dell’allerta è dovuto ad allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta di sesamo, che potrebbe causare shock anafilattico o altre reazioni in soggetti ...

Buscopan - allarme : l'Aifa impone il ritiro - quali sono i lotti pericolosi e i rischi per la Salute : l'Aifa ha disposto il divieto d'uso di una serie di farmaci dopo il ritiro dal mercato di medicine a base di ranitidina disposto la settimana scorsa. Tra questi ci sono alcuni lotti di Buscopan Antiacido. Il divieto è disposto "a scopo precauzionale" in attesa che vengano analizzati. Si tratta dei l

Salute - l’allarme : artrite - psoriasi e Crohn associate in 1 paziente su 4 : Cosa lega la psoriasi alle spondiloartriti e le artriti alla malattia di Crohn? Si tratta di patologie estremamente diverse tra loro, che tuttavia condividono gli stessi meccanismi immunitari e infiammatori di base, e sono perciò spesso presenti in associazione. Queste malattie infatti hanno un importante denominatore comune: uno stato infiammatorio cronico ad indicare che qualcosa nel sistema immunitario non funziona a dovere. Negli ultimi anni ...

Allarme farina contaminata : contiene infestanti pericolosi per la Salute - ritirato un intero lotto [MARCHIO E INFO] : Il Ministero della salute ha pubblicato l’avviso di ritiro di un intero lotto di farina di ceci marchio Molino Zanone, a causa di serio rischio microbiologico. Il lotto incriminato è il n°FI00172.19A – B, prodotto nello stabilimento Molino Zanone di Lisio (CN). Il prodotto è venduto in confezioni da 400 grammi con data di scadenza 21/06/2020. Il motivo del richiamo è specificato in “PRESENZA DI infestanti“. Nelle ...