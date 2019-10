Sabato sera a Barcellona ci sono stati violenti scontri tra la polizia e i manifestanti

Analisi Auditel della serata di Sabato 26 ottobre 2019 : La serata parte con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta di poco dalla curva blu del Tg1 che scorre appena sopra la linea del 20% di share e con la linea del Tg5 che si appoggia proprio su questa soglia. La curva del Tg La7 si ferma sulla linea del 5% di share.La sfida dell'access prime time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 20 ed il 25% di share e con la curva di Striscia la notizia subito sotto. Fra le altre ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 26 Ottobre 2019 : Film Stasera in TV: L'era glaciale, Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, Chocolat, I predoni, Novecento, Mr. Jones, Un giorno devi andare

Programmi TV di stasera - Sabato 26 ottobre 2019. Sabrina Salerno - Paola Gassman e Emma Marcegaglia tra «Le Ragazze» di Gloria Guida : Gloria Guida - Le Ragazze Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quinta puntata sarà dedicata al mondo di Ben Hur, il film kolossal campione di incassi nel 1959, vincitore di ben 11 premi Oscar. Alberto Angela farà rivivere la storia del celebre auriga e la città di Roma del ...

Da noi a ruota libera : Francesca Fialdini punta sul Sabato sera di Rai1 : Da noi… a ruota libera, ospiti 27 ottobre: Francesca Fialdini strizza l’occhio al sabato sera di Rai1 Nuova puntata di Da noi… a ruota libera dopodomani, domenica 27 ottobre 2019, come sempre a partire dalle 17.35 su Rai1. E a svelare le anticipazioni e gli ospiti che Francesca Fialdini avrà domenica pomeriggio nel suo salotto televisivo, è stato l’informatissimo TvBlog, il quale ha fatto il nome di colui che sarà a tutti ...

Ulisse vs Tu si que vales - la scettro del Sabato sera è per lo show di Canale 5. Convince la new entry Sabrina Ferilli - al posto di Iva Zanicchi : Boom di ascolti per Tu si que vales. Lo show di Canale 5 al debutto ha ottenuto ascolti record con ben 4.988.000 telespettatori e il 28% di share. Lontana Rai1, che può però gioire per i numeri positivi di Ulisse: 3.558.000 persone e il 18,5% di share con una chiusura anticipata rispetto al competitor. La De Filippi cambia passo con Tu si que vales che, come immaginabile, mostra una forza maggiore di Amici Celebrities. Un format trasversale e ...

Analisi Auditel della serata di Sabato 19 ottobre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando fra il 20 ed il 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la medesima soglia. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando toccando il 24% di share in finale di puntata e con la ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 19 Ottobre 2019 : Film Stasera in TV: Free State of Jones, Elizabethtown, I guerrieri della notte, Hostage, Blindato, Cicogne in missione, In the Name of the King

Tú sí que vales ritorna e sfida Ulisse per riprendersi la leadership del Sabato sera : Sabrina Ferilli - Tú sí que vales 2019 Performer di ogni talento e parte del mondo tornano protagonisti nel sabato di Canale 5. Questa sera, in prima serata dalle 21.15, prenderà il via la nuova edizione di Tú sí que vales, con una novità: al posto di Iva Zanicchi, sulla poltrona del giudice che rappresenterà la giuria popolare, sempre formata da cento votanti presenti in studio, siederà quest’anno Sabrina Ferilli. Per il resto, squadra ...

Programmi TV di stasera - Sabato 19 ottobre 2019. Su Italia1 «Cicogne in missione» : Cicogne in missione Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela presenta una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. La quarta puntata della serie sarà dedicata alla Sicilia del Gattopardo, un viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti. Alberto Angela ...

Sky Sport Room - Allenare la Mente nuovo approfondimento del Sabato sera : sabato 19 Ottobre partirà su Sky Sport un nuovo appuntamento dedicato allo Sport, non solo giocato, “Sky Sport Room - Allenare la Mente con lo Sport”, condotto in studio da Fabio Tavelli, con Paolo...

Retroscena Blogo : Rai1 il Sabato sera punta su cultura ed emozioni con Alberto Angela e Pierluigi Diaco anche nel 2020 : Se il Cda tenutosi ieri per il calo di ascolti non ha generato decisioni ufficiali sulle direzioni di rete, in Rai si lavora da settimane ai palinsesti del 2020. Per quanto riguarda il sabato sera della rete ammiraglia, la direttrice Teresa De Santis è intenzionata a puntare sulla fin qui efficace (Maria De Filippi e il suo Amici Celebrities lo sanno bene) combo cultura+intrattenimento emotivo. Simboli di tale strategia sono Alberto Angela e ...

I retroscena di Blogo : le Meraviglie di Alberto Angela il Sabato sera di gennaio su Rai1 : Mentre il venerdì è in arrivo il nuovo show diretto e condotto da Milly Carlucci "The masked singer", per i sabati sera di gennaio, in attesa del settantesimo Festival di Sanremo targato Amadeus arriva Alberto Angela. Forte dello strepitoso successo della serie di Ulisse attualmente in onda su Rai1, Alberto Angela presidierà il sabato sera della rete ammiraglia della televisione pubblica anche a gennaio. Ormai è lui il concorrente diretto di ...

Palermo - tragedia del Sabato sera : Patrizia si sente male e muore all’uscita dalla discoteca : Patrizia Lo Bono, 46enne dello Zen, si stava divertendo con gli amici in un locale della zona. All'uscita è stata colta da quello che sembrerebbe un arresto cardiaco. La salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale per l'autopsia disposta dalla procura.Continua a leggere

Otto e Mezzo - Lilli Gruber ko Sabato sera : il clamoroso risultato di Stasera Italia : Una clamorosa sconfitta per Lilli Gruber, un ko con pochissimi precedenti. Si parla di Otto e Mezzo e dello share che ha raggranellato nella puntata in onda sabato 12 Ottobre. Lilli la rossa, infatti, ha raccolto davanti al teleschermo 792mila telespettatori, per un ascolto pari al 3,6 per cento. Ad