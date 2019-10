Roma riparte verso l’Europa | il Milan affonda

Caso Regeni - riparte dialogo tra Cairo e Roma : 22.11 Dopo un anno di "impasse", riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sulla morte di Regeni. Il procuratore generale egiziano ha invitato il procuratore capo di Roma a un incontro al Cairo per "confermare la volontà di fare progressi nella cooperazione giudiziaria nell'indagine sul Caso Regeni" A sollecitare l'incontro il ministro degli Esteri Di Maio, che incontrò i Regeni alla Farnesina. "E' una notizia importante dopo un ...

Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sul caso Regeni. Di Maio : "Massimo impegno per Giulio" : Dopo un anno Riparte il dialogo tra le procure del Cairo e di Roma sull’omicidio Regeni. Il procuratore generale egiziano Hamada al Sawi - a quanto apprende l’Ansa - ha infatti invitato il procuratore capo di Roma ad un incontro al Cairo “al fine di confermare la volontà di fare progressi nel campo della cooperazione giudiziaria tra i due Paesi nelle indagini sul caso Regeni”, si legge nella lettera.La ripresa del ...

Samp riparte con Ranieri - Roma ancora infortuni : Ci voleva Claudio Ranieri per regalare alla Samp il primo pareggio stagionale e chiudere la gara senza prendere gol (con Di Francesco era avvenuto solo una volta alla 4/a giornata 1-0 al Torino, unica vittoria blucerchiata in 8 turni). Una iniezione di fiducia per la peggior difesa del campionato prima del fischio d'inizio (16 reti subite). Il pari e' arrivato al termine di una gara spigolosa e priva di emozioni contro una Roma segnata dagli ...

AS Roma femminile : dopo le nazionali riparte la serie A - al Tre Fontane arriva l’Empoli : Roma – dopo tre settimane di pausa il campionato di calcio femminile è pronto nuovamente a prendere il largo. Prima della lunga sosta dedicata alle nazionali, ci eravamo lasciati col prestigioso nonché importantissimo 2-0 maturato sul campo della Fiorentina. I gol di Serturini ed Hegerberg hanno regalato la prima storica vittoria contro una big della Roma, riscattando il passo falso al debutto con il Milan e segnando in tabella i primi tre ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 1-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : si riparte dopo l’intervallo - Dzeko e compagni alla caccia del raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ GOL ANNULATO A Dzeko! Fuorigioco del bosniaco, che aveva corretto il tap-in maldestro di Zaniolo. 54′ Confusione al centro dell’area giallorossa: rinvio a campanile di Diawara, uscita errata di Pau Lopez. Per fortuna l’assistente ravvisa un offside riconsegnando la palla alla compagine capitolina. 53′ Incomprensione tra Fazio e Pau Lopez, altro angolo per gli ...

Si riparte da zero per il dopo Pignatone : il Csm azzera l'iter per la nomina del procuratore di Roma : Tutto da rifare per il dopo Pignatone. L’iter della nomina del nuovo procuratore di Roma, infatti, ripartirà da zero. Sono stati stracciati gli atti sui quali erano stati avanzati i dubbi della procura di Perugia che indaga sulle nomine pilotate delle procure rimaste vacanti. Il Csm ha, infatti, revocato gli atti compiuti nella seduta del 23 maggio, pochi giorni prima che venisse a galla l’inchiesta su Luigi Spina, indagato ...