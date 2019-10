Roma-Milan | Zaniolo si prende la sua rivincita dopo il gol | “io preferisco sempre far

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

Roma-Milan - gli umori contrapposti degli allenatori : Fonseca esalta i suoi ragazzi - Pioli li bacchetta : La Roma batte di misura il Milan all’Olimpico e inguaia ulteriormente la sua situazione di classifica. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due tecnici Fonseca e Pioli. Fonseca – “La squadra ha lottato e ha conquistato un risultato positivo in un momento non facile. Oggi abbiamo meritato la vittoria; dobbiamo pensare da subito alla prossima partita. Zaniolo? Le critiche di Capello non lo hanno ...

Roma batte Milan 2-1 : giallorossi a un punto dal quarto posto : Roma – La Roma torna a vincere all’Olimpico 38 giorni dopo l’ultima volta, e lo fa battendo il Milan di Pioli per 2-1. Anche oggi diversi problemi di formazione per Fonseca, costretto a riproporre Mancini a centrocampo al fianco di Veretout, con Pastore sulla trequarti alla terza partita in sette giorni e Dzeko ancora titolare nonostante lo zigomo non al meglio e la maschera protettiva che ne limita la visuale. Torna dal primo ...

Roma-Milan - Pioli attacca la sua squadra : “non si possono prendere gol così - commessi errori troppo importanti” : L’allenatore del Milan ha commentato la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma, puntando il dito contro la propria squadra Un passo indietro rispetto al pareggio con il Lecce, il Milan perde a Roma e fa infuriare Stefano Pioli, deluso dalla prestazione dei propri giocatori nel pomeriggio dell’Olimpico. Spada/LaPresse Intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport, l’ex Fiorentina non ha usato mezze misure ...

Roma-Milan - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko-Zaniolo - attenti a quei due - Calabria autolesionista [FOTO] : Roma-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il match delle 18 della 9^ giornata di questa domenica di Serie A ha messo di fronte giallorossi e rossoneri all’Olimpico. La partita è appena terminata, la Roma ha vinto di misura (2-1) con le reti di Dzeko e Zaniolo. In mezzo, il momentaneo pari di Theo Hernandez. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. Roma Pau Lopez 6 – Sul gol poteva forse fare qualcosa ...

