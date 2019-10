Roma-Milan | gli highlights del match – VIDEO

La Roma punisce un Milan impreciso e si rilancia : Dzeko e Zaniolo inguaiano i rossoneri [FOTO] : Roma Milan live, le formazioni ufficiali – Allo stadio Olimpico, nona giornata del campionato di Serie A, va in scena un classico del campionato italiano. Una Roma incerottata vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Cagliari e Samp. Per i giallorossi il successo casalingo manca da oltre un mese e questa sera diventa fondamentale centrare i tre punti per non perdere altro terreno dal terzo posto. Non ...

VIDEO Roma-Milan 2-1 - highlights - gol e sintesi della partita : Dzeko e Zaniolo fanno volare i giallorossi : La Roma ha sconfitto il Milan per 2-1 nel match valido per la nona giornata della Serie A, i giallorossi si sono imposti all’Olimpico nello scontro tra le deluse di questo avvio di campionato mentre i rossoneri sono sempre più in crisi. I padroni di casa sono passati in vantaggio col proverbiale colpo di testa di Dzeko al 38′, Theo Hernandez ha pareggiato al 55′ ma tre minuti più tardi Zaniolo ha bucato la rete con una stoccata ...

