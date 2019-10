Roma batte Milan 2-1 | giallorossi a un punto dal quarto posto

La Roma batte il Milan - 2-1 : e va a un punto dal Napoli : Era fondamentale per la Roma tornare alla vittoria, spezzando la serie di pareggi consecutivi e la squadra di Fonseca ce l'ha fatta battendo 2-1 il Milan. Nonostante l'emergenza continua...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano gladiatoria a Roma! L’Olimpia batte 73-79 la Virtus Roma : Milano finalmente dimostra anche in Italia di essere una squadra vera. Nel match che ha aperto la domenica di Serie A, infatti, è arrivata una solidissima vittoria sul campo difficile della Virtus Roma, oggi spinta da 7591 anime (mai così dal 2008). Una partita per lo più comandata dai padroni di casa che Milano riesce a riprendere tra le mani andando oltre quelle che sono le reali difficoltà e con un ultimo periodo di grande maestria. MVP della ...

Festa del Cinema di Roma 2019 vince Santa subito - il premio del pubblico va al film italiano di Piva che batte Irishman di Martin Scorsese : Festa del Cinema di Roma, premio miglior film a "Santa subito" di Alessandro Piva Senza distribuzione, ma con un premio già sulla bacheca. Alessandro Piva e il Cinema italiano festeggia con ...

Atp Basilea 2019 - Opelka batte Bautista Agut e fa un regalo a Matteo Berrettini! Romano n.9 del mondo - Finals sempre più vicine! : Mancano esattamente due mesi a Natale, ma un bel regalo è giunto oggi da Basilea per Matteo Berrettini: nei quarti di finale del torneo ATP 500 sul cemento elvetico lo statunitense Reilly Opelka ha battuto l’iberico Roberto Bautista Agut per 6-3 3-6 6-3 fermando la corsa del più immediato inseguitore dell’azzurro nella corsa alle Finals. Il Romano nella Race to London rinsalda l’ottavo posto, proprio l’ultimo valido per ...

Nuoto - Europei 2022 : Roma tra le candidate. L’Italia deve battere la concorrenza di Russia e Germania : Gli Europei 2022 di Nuoto potranno essere ospitati dall’Italia. Nella riunione odierna a Dublino, la LEN ha accetta la candidatura di Roma come città ospitante della 35esima edizione della manifestazione continentale. Adesso l’Italia dovrà battere la concorrenza di Russia e Germania. Roma è stata anche l’ultima città italiana ad ospitare gli Europei nel lontano 1983, mentre per due volte i Mondiali nel 1994 e 2009. In ...

Battesimo ‘Italia viva’ a Roma. E con Pd scoppia caso ‘stanze’ Camera : E' previsto per sabato mattina il Battesimo di Italia viva a Roma. Nella Capitale si terra' la kermesse del nuovo movimento, con la presentazione - viene riferito - di quegli amministratori che hanno lasciato il Pd. Ci saranno tutti i 'big' di Iv, compresa la capogruppo alla Camera Boschi ma non Matteo Renzi. E intanto proprio alla Camera e' in corso una trattativa serrata con il Pd. Sulle stanze. Perche' mentre la scissione ai tempi di Bersani ...

Incerottata e ingenua - la Roma sbatte sul Cagliari : 1-1 : La Roma non riesce a superare il Cagliari all'Olimpico. Finisce 1-1 un match brutto, ricco di interventi ai limiti del regolamento e mal diretto dall'arbitro Massa di Imperia. I giallorossi...

Basket - Serie A 2019-2020 : Bologna batte Roma nella sfida tra le Virtus - vincono anche Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia : Dopo il successo esterno della Fortitudo Bologna di ieri sera contro Pesaro che ha inaugurato il campionato di Serie A 2019-2020, oggi si sono giocate altre tre partite, si chiuderà poi il programma domani con Venezia–Trieste, Brindisi–Cantù, Varese–Sassari e Treviso-Milano. DOLOMITI ENERGIA Basket TRENTINO-ORIORA Pistoia 88-75 (19-19, 25-18, 24-17, 20-21) Dopo un primo quarto molto equilibrato, con Trento quasi sempre avanti ...

Taste of Roma 2019 ha chiuso ieri i battenti : tanti i riscontri positivi! : Ha chiuso ieri i battenti, domenica 22 settembre, Taste of Roma, l’evento organizzato da BEIT Events che ogni anno unisce il buon cibo all’amore per la condivisione. In linea con le edizioni precedenti le presenze registrate nei 4 giorni della manifestazione, nonostante una domenica di pioggia. Ma sono soprattutto i riscontri del pubblico e degli chef che confermano quanto sia nel cuore di tutti questo evento. tanti gli ospiti del mondo della ...

Arriva a Roma l’app Too Good To Go : da Eataly ai box del Mercato Testaccio - la Capitale combatte gli sprechi alimentari : Raggiunti oltre 230.000 utenti in soli cinque mesi dal lancio in Italia, Too Good To Go, l’app che combatte lo spreco alimentare, Arriva anche a Roma. Nata nel 2015 in Danimarca, Too Good To Go è presente in 13 Paesi d’Europa con oltre 14 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play. In Italia è stata accolta con grande entusiasmo, conquistando le città di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e Verona e ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini batte anche Alexei Popyrin - secondi ottavi di finale Slam consecutivi per il Romano! : Matteo Berrettini si qualifica per la seconda volta consecutiva per gli ottavi di finale di uno Slam, diventando il più giovane italiano, con i suoi 23 anni, a riuscirci. Agli US Open, il romano batte in quattro complessi set, per 6-4 6-4 6-7(3) 7-6(2) dopo 3 ore e 39 minuti di gioco, l’australiano Alexei Popyrin, e sogna il rientro nei primi 20 del ranking. L’azzurro sarà atteso nel pomeriggio italiano (o nella sera) di domani dal ...