Roma | agguato a Casal Bruciato | 48enne ferito con tre colpi di pistola

Agguato a Roma - pregiudicato ferito gravemente a colpi di pistola : Agguato in serata a Roma: bersaglio un pregiudicato che è stato inseguito fin dentro lo stabile in cui abita e ferito gravemente a colpi di pistola. L'episodio è avvenuto in una strada in zona Casal Bruciato. A quanto finora si sa, l'uomo poco prima delle 22 è stato atteso da 3 o 4 persone che subito hanno cominciato a sparare. È riuscito a entrare nello stabile, ma questo non ha fatto desistere i suoi attentatori, ...