Risultati Ligue 1 | 11^ giornata | solo un pari per il St Etienne | la classifica aggiornata

Risultati Ligue 1 - 11^ giornata : vince il Lione - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia per l’undicesima giornata della Ligue 1. Il turno si è aperto con Nantes-Monaco e la vittoria di misura degli ospiti. Tris del Lilla al Bordeaux. Il Lione torna alla vittoria contro il Metz. Tre le gare della domenica: Rennes-Tolosa, St Etienne-Amiens e Psg-Marsiglia. Il programma completo e la classifica aggiornata. VENERDI’ ore 20,45 Nantes-Monaco 0-1 SABATO ore ...

Risultati Ligue 1 - 10^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia per la decima giornata della Ligue 1. Turno che parte venerdì con Nizza-Psg. Sabato si gioca Lione-Digione. Alle 20 ci sono 5 partite: Angers-Brest, Metz-Nantes, Nimes-Amiens, Reims-Montpellier, Tolosa-Lilla. Tre le gare della domenica: Bordeaux-St Etienne, Monaco-Rennes e Marsiglia-Strasburgo. Il programma completo e la classifica aggiornata. VENERDI’ ore ...

Risultati Ligue 1 - 9^ giornata : il Lione cade di misura a Saint Etienne - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia per la nona giornata della Ligue 1. Turno che si è aperto con l’anticipo tra Amiens e Marsiglia. Sconfitta per l’Olympique. Dominio per il Psg che ha vinto 4-0 contro l’Angers, in rete ancora Icardi, le altre reti sono state realizzate da Sarabia, Gueye e Neymar. Cadono in trasferta Monaco e Nizza, rispettivamente contro Montpellier e Nantes. Il Lilla non va ...

Risultati Ligue 1 - 8^ giornata : Saint Etienne corsaro - la classifica aggiornata : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche in Francia dopo il turno infrasettimanale. Cade in casa il Lione nell’anticipo delle 13.30, vince il Nantes. Il PSG si riscatta dopo il tonfo casalingo contro l’Angers di qualche settimana fa: decide ancora Neymar. Il Lilla pareggia in casa del Nizza, vince ancora il Monaco. Il programma completo. SABATO ore 13.30 Lione-Nantes 0-1 ore 17.30 Bordeaux-Paris SG 0-1 ore ...

