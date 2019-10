Risultati Liga | 10^ giornata | il Granada vince e vola in testa | la classifica aggiornata

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019)– Torna in campo ladopo le coppe europee. Barcellona e Real Madrid non scenderanno in campo nel “Clasico” per le proteste in Catalogna. Poker Villareal all’Alaves nell’anticipo del venerdì. L’Atletico Madrid supera l’Athletic Bilbao e aggancia inil Barcellona, che ha una gara in meno. Domenica aperta dalla vittoria della Real Sociedad contro il Celta Vigo, il sorprendentebatte il Betis ein. Il Siviglia ospita il Getafe, chiude il turno Osasuna-Valencia. Il programma completo e la. VENERDI’ ore 21 Villareal-Alaves 4-1 SABATO ore 16 Leganes-Maiorca 1-0 ore 18,30 Valladolid-Eibar 2-0 ore 21 Atletico Madrid-Ath. Bilbao 2-0 DOMENICA ore 12 Celta Vigo-Real Sociedad 0-1 ore 14-Betis 1-0 ore 16 Levante-Espanyol ore 18,30 Siviglia-Getafe ore ...

zazoomnews : Risultati Liga 10^ giornata: successo prezioso per il Leganes la classifica aggiornata [FOTO] - #Risultati… - zazoomblog : Risultati Liga 10^ giornata: successo prezioso per il Leganes la classifica aggiornata [FOTO] - #Risultati… - zazoomnews : Risultati Liga 10^ giornata: successo prezioso per il Leganes la classifica aggiornata [FOTO] - #Risultati… -