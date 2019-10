Rifiuti per strada e cassonetti rovesciati | monta la protesta dei cittadini di Roma 

Fonte : agi

(Di domenica 27 ottobre 2019) Iromani sono abituati da anni alle immagini di sacchetti di immondizia abbandonati ai lati distracolmi. Sacchetti che spesso invadono la sedele e impediscono il passaggio dei pedoni sui marciapiedi, finendo per diventare preda di gabbiani, cornacchie, ratti. E, in alcune zone neanche troppo periferiche della capitale, non sono stati rari gli avvistamenti di cinghiali. Negli ultimi tempi, poi, si sono moltiplicati i casi diper terra, probabilmente durante le operazioni di raccolta deida parte dei mezzi preposti. In proposito, proteste sono scattate da parte degli abitanti di Via Savoia, zona 'bene' della capitale nei pressi di Piazza Fiume. Da due settimane, un cassonetto giace piegato su un lato senza che nessun operatore dell'Ama, l'azienda che si occupa della raccolta deia Roma, si sia sentito in dovere di ...

