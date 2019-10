Regionali Umbria | risultati in diretta Primi exit poll | Tesei 56-60 % Bianconi 35-39%

Regionali Umbria - exit poll : centrodestra a valanga - Caporetto per M5s e Pd insieme : Non una sconfitta per i giallorossi in coalizione in Umbria: una tragedia, una Caporetto, una catastrofe. Ciò che era evidente da tutta la giornata - anticipato anche dai dati altissimi dell'affluenza - viene confermato sin dai primissimi dagli exit poll. Donatella Tesei, candidata di Lega, Fratelli

Exit poll Regionali Umbria : in testa Tesei - boom della Lega : Gli Exit poll delle Elezioni Regionali Umbria 2019 danno in vantaggio Donatella Tesei, candidata del centrodestra unito, su Vincenzo Bianconi, che ha l'appoggio del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. I primi risultati e le proiezioni daranno un quadro più chiaro della situazione, in attesa dei dati reali.Continua a leggere

Regionali Umbria - risultati in diretta. Via allo spoglio - sfida Tesei-Bianconi - affluenza su : I risultati delle elezioni Regionali in Umbria 2019 in diretta. Le urne sono chiuse, via allo spoglio. Tutte le televisioni hanno previsto di dare delle proiezioni, quindi già pochi minuti...

Elezioni Regionali Umbria 2019 : risultati spoglio schede in diretta : exit poll Lega e centrodestra nettamente avanti. Tesei in testa 59 a 36 su Bianconi : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Regionali Umbria - risultati in diretta dalle 23. Sfida Tesei-Bianconi - alle 19 affluenza su al 52 - 8% : I risultati delle elezioni Regionali in Umbria 2019 in diretta. Lo spoglio inizia alle 23. Tutte le televisioni hanno previsto di dare delle proiezioni, quindi già pochi minuti dopo la...

Elezioni Regionali Umbria 2019 : risultati spoglio schede in diretta live : exit poll pronti. Vincenzo Bianconi contro Donatella Tesei : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Regionali Umbria - risultati in diretta dalle 23. Sfida Tesei-Bianconi - affluenza su : I risultati delle elezioni Regionali in Umbria 2019 in diretta. Lo spoglio inizia alle 23. Tutte le televisioni hanno previsto di dare delle proiezioni, quindi già pochi minuti dopo la...

Regionali Umbria - risultati in diretta. Sfida Tesei-Bianconi - affluenza su : I risultati delle elezioni Regionali in Umbria 2019 in diretta. Lo spoglio inizia alle 23. Tutte le televisioni hanno previsto di dare delle proiezioni, quindi già pochi minuti dopo la...

Elezioni Regionali in Umbria - sale l'affluenza : 52 - 8% più 13% rispetto al 2015 : Elezioni regionali in Umbria: affluenza in crescita di quasi 13 punti, al 52,8% rivela il dato definitivo delle 19. Cresce, dunque, di quasi 13 punti rispetto al 2015 l'affluenza...

Elezioni Umbria - affluenza in aumento : 52 - 8% alle 19. Alle scorse Regionali era il 40% : L’affluenza Alle Regionali in Umbria è in aumento di quasi tredici punti rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2015. Alle 19, informa il ministero dell’Interno, ha votato il 52,75% dei 703.595 aventi diritto contro il 40,22% delle Elezioni precedenti. L’aumento più significativo è quello che si registra a Terni, dove si tocca il 49,96 contro il 36,92 di quattro anni fa. Su base provinciale la percentuale è del 53,34 nel ...

Regionali in Umbria - alle 19 affluenza in rialzo al 52 - 80% : L'affluenza alle 19 alle Regionali in Umbria si e' attestata al 52,80%, in rialzo rispetto al 39,92% della elezioni precedenti

Elezioni Regionali Umbria - affluenza in aumento rispetto al 2015 : alle 19 ha votato il 52 - 8% | I dati : Nel 2015 alle 19 aveva votato il 40,25% degli aventi diritto. I 1005 seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23.

Elezioni Regionali Umbria - affluenza in aumento rispetto al 2015 : alle 19 ha votato il 52 - 8% : Nel 2015 alle 19 aveva votato il 40,25% degli aventi diritto. I 1005 seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23.

Regionali in Umbria - sempre più alta l'affluenza : i numeri delle 19. Adesso il governo ha davvero paura : l'affluenza è in pesante crescita e questo è un pesantissimo indizio su come potrebbero finire le Regionali in Umbria. Alle 19 in Umbria, alle elezioni Regionali, ha votato il 52,34% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni, quelle del 2015, alla stessa ora si era recato alle urne solo il