Regionali in Umbria | Giorgia Meloni storica | FdI terzo partito Il clamoroso sorpasso sul

Regionali Umbria - diretta risultati. Prime proiezioni : Tesei 57% Bianconi 37 - 5. Salvini esulta e attacca Conte : «Un omino» : I risultati delle elezioni Regionali in Umbria 2019 in diretta. Le urne sono chiuse e in base alla prima proiezione Rai Donatella Tesei è al 57%, 20 punti avanti a Vincenzo Bianconi fermo...

Elezioni Regionali Umbria 2019 - risultati spoglio schede in diretta : centrodestra a valanga. Lega primo partito al 38%. Pd sotto il 20% - M5S sotto il 10 : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Elezioni Regionali Umbria - exit poll RAI : Tesei (Cdx) tra il 55% e il 59%. Bianconi (Csx+M5S) tra 36.5% e il 40.5% : Donatella Tesei, la candidata alle Regionali in Umbria per la coalizione del centrodestra ottiene tra il 55% e il 59% secondo i secondi exit poll Opinio Italia per Rai. Distaccato quindi di molto il principale avversario Vincenzo Bianconi, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, dato in una forchetta tra il 36.5% e il 40.5%. L’indipendente Claudio Ricci tra l′1,5% e il 4.5%.Stando quindi agli exit poll, a spanne, la ...

Regionali Umbria - affluenza-record : la gente alle urne per votare contro il governo giallorosso - i dati : Un botto per quel che riguarda l'affluenza, una botta forse terminale per la neonata alleanza M5s-Pd e per il governo Giuseppe Conte. Si parla del voto regionale in Umbria che regala una pazzesca vittoria a Donatella Tesei e il centrodestra unito. Si parla, appunto, dell'affluenza: il dato finale è

Elezioni Regionali Umbria - exit poll RAI : Tesei (Cdx) tra il 56 - 5 e il 60 - 5%. Bianconi (Csx+M5S) tra 35.5% e il 39.9% : Donatella Tesei, la candidata alle Regionali in Umbria per la coalizione del centrodestra ottiene tra il 56.5% e il 60.5% secondo gli exit poll Opinio Italia per Rai. Distaccato quindi di molto il principale avversario Vincenzo Bianconi, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, dato in una forchetta tra il 35.5% e il 39.9%. L’indipendente Claudio Ricci tra l′1,5% e il 4.5%.Stando quindi agli exit poll, a spanne, la ...

Regionali Umbria - exit poll : centrodestra a valanga - Caporetto per M5s e Pd insieme : Non una sconfitta per i giallorossi in coalizione in Umbria: una tragedia, una Caporetto, una catastrofe. Ciò che era evidente da tutta la giornata - anticipato anche dai dati altissimi dell'affluenza - viene confermato sin dai primissimi dagli exit poll. Donatella Tesei, candidata di Lega, Fratelli

