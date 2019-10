Reggio Calabria | scoperto importante sito archeologico nelle acque del Lungomare | è un

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Per la tutela e la conservazione del patrimoniosommerso rinvenuto a, nello specchio di mare antistante la via marina, a poco più di due mesi dall’attività di ricerca, il MIBACT stanzia la somma di € 100.000,00 dei quali 50.000,00 da parte del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la, diretto da Salvatore Patamia, e 50.000,00 da parte della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Direttore Generale Federica Galloni, e dal Servizio II diretto da Elena Calandra. Il finanziamento è diretto, tra l’altro, ad una definizione e delimitazione più puntuale dell’area archeologica sommersa attraverso attività di rilevamento strumentale, prelievo di campioni per le analisi delle essenze lignee e delle fibre vegetali, redazione delle schede dei reperti archeologici sommersi e ove necessario, ...

poliziadistato : Sequestro antimafia per esponente ‘ndrangheta cosca Morabito-Palamara-Bruzzanti. Divisione anticrimine questura di… - GDF : GdiF Reggio Calabria: circuiva #anziani e persone in difficoltà con riti esoterici per impadronirsi di tutti i loro… - GGiglio99 : Reggio Calabria, ???? -