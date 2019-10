“Reato di ducefobia”? I tifosi del Celtic rispondono… ehm… alla Mussolini FOTO

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) La risposta ad Alessandra, per così dire, è arrivata direttamente sugli spalti. Lapidaria. “Alessandra vaffanculo”. Con uno striscione al Pittodrie Stadium di Aberdeen idelGlasgow hanno proseguito la loro “campagna” antifascista, cominciata contro idella Lazio, e proseguita contro la nipote del duce. Tutto era cominciato con la sfilata per Glasgow deidella Lazio prima del match di Europa League, con tanto di saluto romano ostentato. La curva del, nota per le sue posizioni antifasciste, aveva esposto uno striscione con la scritta “Follow your leader” e un disegno di Benitoa testa in giù. Alessandranon l’ha presa bene, e ha proposto di istituire il reato di “ducefobia”: “Chi espone lao il disegno di mio nonno a testa in giù – ha detto all’Adn Kronos – ...

