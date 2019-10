Rally Spagna 2019 | vince Thierry Neuville | ma Ott Tanak si laurea campione del mondo

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Dopo 15 anni il Mondialecambia padrone. Dopo un dominio assoluto francese, con 9 titoli per Sebastien Loeb e 6 per Sebastien Ogier, il campionatova a Ottche, dopo un percorso di primo livello oggi ha ufficializzato il suo trionfo, classificandosi al secondo posto della generale alle spalle di, ma con i punti del Power Stage finale delRACC di Catalognachiude ogni discorso. L’estone della Toyota, infatti, completa il fine settimana catalano a 17.2 secondi dal belga della Hyundai, superando proprio in extremis il padrone di casa Dani Sordo (Hyundai i20) che chiude a 17.6. Quarta posizione per Sebastien Loeb (Hyundai i20) con un distacco di 53.9, quindi in quinta posizione troviamo il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 1:00, mentre è sesto il britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) a 1:14, davanti al finlandese Teemu Suninen ...

