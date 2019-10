Quando l’argentino non sa più a che santo votarsi spunta sempre il peronista

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019)l’argentino non sa più a cheildi turno e il gioco è fatto. Quello di oggi si chiama Alberto Fernandez, ha sessanta anni, è un professore di diritto penale. È stato capo di gabinetto dell’ex presidente Nestor Kirchner, morto esattamente 9 anni fa, e ha al suo fianco come vice Cristina, l’intramontabile moglie dello scomparso per la quale ha svolto a lungo lo stesso incarico. Sul palco dell’ultimo comizio la donna che ha guidato l’Argentina dal 2007 al 2015 indossava, come si conviene all’idolo dei ceti meno abbienti, un semplicissimo poncho azzurro e una maglia bianca a collo alto, i colori del Paese. “Torneremo e saremo migliori”, hanno promesso.Il Sudamerica è un mare in tempesta. Sabato il presidente cileno Sebastian Piñera ha parzialmente risposto ...

