Pubblicità sì | ma anche ecologica | via i cartelloni | ora ci sono i “green graffiti” con

(Di domenica 27 ottobre 2019) Siero di latte, gesso e cellulosa. La pittura alimentare punta a soppiantare ipubblicitari, responsabili di uno spreco di tonnellate di carta ogni settimana, attraverso una nuova tecnica. I green graffiti: scritte, immagini, volti di personaggi dei film che vengono pitturati a terra per lanciare messaggi pubblicitari o sostenere campagne di comunicazione. L’agenzia We Are Jungle, pioniera in questo settore, sta tracciando il futuro di un marketing più attento all’ambiente. I green graffiti, l’alternativa alla carta “L’idea di partenza era creare supporti per la comunicazione alternativi alla carta“, spiega il fondatore di We Are Jungle, Lorenzo Fabbri. Il motivo è semplice: “Il suo impatto a livello di rifiuti e di spreco di materie prime è enorme. Basti pensare che vengono gettate tonnellate di carta ogni volta che i messaggi devono essere ...

