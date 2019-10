Protezione Civile e volontari al lavoro nell’alessandrino dopo il maltempo dei giorni

Treno a fuoco in una galleria in Campania - passeggero lancia l’allarme : la Protezione Civile simula un incidente per un’esercitazione : Un passeggero del Regionale 37579 Rocca D’Evandro – Venafro si accorge della presenza di fumo nella prima vettura del Treno e aziona il freno di emergenza. Il convoglio si ferma nella galleria Annunziata Lunga nel tratto di linea tra Vairano e Venafro e il personale ferroviario, dopo avere fatto allontanare i viaggiatori in altri vagoni, prova a spegnere con gli estintori di bordo un principio d’incendio che si è sviluppato nel ...

Meteo Protezione Civile domani 28 Ottobre : tempo stabile grazie all'alta pressione : Nella giornata di domani l'alta pressione proteggerà la penisola garantendo condizioni di tempo ampiamente stabili. Qualche precipitazione è attesa solo sulla Sicilia. Previsioni Meteo...

Bolzano. Protezione Civile - visite degli studenti alle opere dei bacini montani : Numerose classi delle scuole medie e superiori di lingua italiana e tedesca hanno visitato alcune opere realizzate dai bacini montani

Maltempo Veneto - la Protezione Civile : “900 milioni di euro investiti” : “900 milioni di euro investiti per la difesa idrogeologica e tutte le opere di prevenzione attiva messe in campo in questi anni dall’amministrazione Zaia sono stati uno dei motivi grazie ai quali siamo riusciti ad affrontare l’emergenza Vaia, evitando di pagare un prezzo più alto, anche in termini di vite umane, che la tempesta Vaia ha provocato nel nostro territorio”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla ...

Allerta Meteo - la Protezione Civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta meteo Sicilia : allerta rossa della Protezione Civile - scuole chiuse [ELENCO] : allerta meteo Sicilia - Dopo tanta stabilità sta tornando il maltempo anche in maniera piuttosto marcata sulla Sicilia. Si tratta di una perturbazione atlantica giunta sul Mediterraneo occidentale,...

Allerta meteo Protezione Civile : domani il maltempo si sposta al Sud - attenzione su Sicilia e Calabria : Nella giornata di domani la perturbazione in azione ora sui settori centro-settentrionali della penisola, muoverà verso il Sud, coinvolgendo in particolar modo Sicilia e Calabria. Qui sono attese...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Venerdì 25 Ottobre : Sicilia bersagliata - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – La depressione centrata tra Spagna e Algeria, che ha determinato un significativo peggioramento sulle regioni occidentali, tende lentamente a progredire verso sud-est, interessando anche Campania e la Sicilia, con precipitazioni anche persistenti e a carattere temporalesco sull’isola, in estensione alla Calabria nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Temporali e bombe d’acqua al Centro Nord - allerta della Protezione Civile : le regioni a rischio : L'elenco delle regioni a rischio maltempo, dove la Protezione civile ha diramato a seconda dell'intensità di Temporali e bombe d'acqua allerta arancione e gialla. Attenzione soprattutto ai territori del Centro Nord, ma fenomeni di una certa intensità, con grandinate e raffiche di vento, sono attesi anche su Sardegna e Sicilia.Continua a leggere

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : nuovo intenso peggioramento sull'Italia : Nella giornata di domani il vortice ciclonico che da giorni interessa l'Europa occidentale, raggiungerà le zone occidentali della nostra penisola, apportando un marcato peggioramento atmosferico su...

Maltempo Lombardia - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Serata critica ieri in Lombardia, Piemonte e Liguria, dove le forti piogge hanno causato danni e smottamenti. Oggi la situazione sembra in miglioramento. “Dopo i forti temporali della notte sulla bassa pianura occidentale (in particolare nelle province di Pavia e Lodi) e sul territorio delle province di Bergamo e Brescia, la situazione meteo in Lombardia è in netto miglioramento e vede solo deboli precipitazioni sulla zona del Lago ...

Alluvioni e maltempo al Nord Italia - Borrelli : “Il sistema di Protezione Civile ha reagito al meglio - danni limitati” : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio, grazie alle strutture operative e ai tanti volontari impegnati nel soccorso alla popolazione siamo riusciti a limitare i danni,” ha spiegato il Capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli al termine di un incontro in prefettura ad Alessandria per fare il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia. La situazione “è in via di ...

Meteo Protezione Civile domani 22 Ottobre : iniziale maltempo al Nord-Ovest ma migliora : La perturbazione atlantica che sta colpendo il Nord provocando purtroppo eventi alluvionali fra Liguria e Piemonte, nella giornata di domani tenderà ad attenuarsi. Tuttavia piogge e temporali...

Bolzano. Protezione Civile a scuola - corso per gli alunni delle medie : Nei giorni scorsi 50 alunni delle scuole medie “Negrelli” di Merano e 15 ragazzi della scuola media di Dobbiaco hanno