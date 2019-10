PRONOSTICI SERIE A Scommesse e quote 9giornata | il Napoli va al Mazza

PRONOSTICI SERIE C Girone C - vittorie per Viterbese e Catanzaro : il Bari rischia : Pronostici Serie C Girone C – Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie C, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C. La capolista Reggina impegnata in trasferta sul campo dell’Avellino, momento magico per la squadra di Mimmo Toscano che è ancora imbattuta in campionato, l’Avellino è invece rinato dopo l’arrivo in panchina di Ezio Capuano. Il big ...

PRONOSTICI SERIE B - 9^ giornata : l’Empoli torna al successo - gol e spettacolo tra Livorno e Pisa : Pronostici Serie B – Si torna in campo per la 9^ giornata del campionato di Serie B, un turno che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena. Apre la sfida tra Ascoli ed Entella, due squadre con buone ambizioni, partita difficile da pronosticare. Il programma ricco è quello del sabato, il Chievo in trasferta contro l’insidioso Cosenza, l’altra squadra calabrese, il Crotone dovrà vedersela in casa contro il ...

PRONOSTICI SERIE A - i consigli di CalcioWeb per la nona giornata : la Fiorentina si ferma : Pronostici Serie A – Si gioca un importante turno di Serie A. nona giornata che si apre con Verona-Sassuolo, anticipo del venerdì. Tre gare in programma sabato. La Juventus è di scena a Lecce, l’Inter riceve il Parma. In serata Genoa-Brescia. Domenica che sarà aperta da Bologna-Sampdoria. Alle 15 si giocano Atalanta-Udinese, Spal-Napoli e Torino-Cagliari. Alle 18 sarà la volta di Roma-Milan, chiude il turno Fiorentina-Lazio. ...

PRONOSTICI SERIE B/ Scommesse e quote : Benevento favorito sul Perugia : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse per le partite, in programma questo fine settimana e valide per la 8giornata del campionato cadetto.

PRONOSTICI SERIE A/ Scommesse e quote : Bologna - impresa impossibile allo Stadium? : PRONOSTICI SERIE A: la quote e le Scommesse per le partite previste in questo fine settimana, valide per l'ottava giornata di Campionato.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : Napoli favoritissimo contro il Verona : Pronostici Serie A: la Quote e le scommesse per le partite previste in questo fine settimana, valide per l'ottava giornata di Campionato.

PRONOSTICI SERIE B/ Scommesse e quote : grande incertezza a Castellammare di Stabia : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse per le partite, in programma questo fine settimana e valide per la 8giornata del campionato cadetto.

Schedina Serie A : i PRONOSTICI studiati dalla tecnologia : Invictus, l’intelligenza artificiale che elabora pronostici utilizzando le statistiche avanzate del mondo del calcio, ha effettuato un’analisi statistica sul prossimo turno di Serie A. Si tratta di pronostici studiati che possono sensibilmente aumentare le probabilità di vittoria su una Schedina sulla Serie A. Ecco alcune delle statistiche sui match del prossimo turno di Serie A […] L'articolo Schedina Serie A: i pronostici studiati dalla ...

PRONOSTICI SERIE C Girone C - 10^ giornata : i consigli di CalcioWeb - riscatto della Ternana : Pronostici Serie C Girone C – Il campionato di Serie C non si ferma, la stagione entra sempre più nel vivo e la terza categoria italiana regala grande spettacolo. In particolar modo emozioni nel Girone C con tante squadre in lotta per ottenere il salto di categoria diretta tramite promozione diretta oppure playoff. Due gare previste nella giornata di sabato, il Picerno affronta in casa il Virtus Francavilla, la Viterbese contro il ...

PRONOSTICI SERIE B - 8^ giornata : i consigli di CalcioWeb - Empoli ed Entella senza problemi : Pronostici Serie B – Dopo la pausa per le Nazionali torna anche il campionato di Serie B, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo con sfide importanti per gli obiettivi promozione diretta, playoff e salvezza. Il turno si apre con l’interessante sfida tra Cittadella e Cosenza, il piatto forte è nella giornata di sabato con sfide molto interessanti. L’Entella impegnato davanti al pubblico amico nella gara contro il ...

PRONOSTICI SERIE A 8^ giornata - i consigli di CalcioWeb : rischia l’Inter - il Milan invece… : Pronostici Serie A – Si riparte. Dopo la seconda sosta stagionale per le Nazionali, questo weekend ritorna il massimo campionato italiano. Come eravamo rimasti? Al successo della Juve a San Siro, ai problemi di Napoli, Milan e Sampdoria, alle polemiche della Roma. L’8^ giornata ci mette davanti i consueti tre anticipi al sabato, lo spezzatino la domenica e il posticipo del lunedì. Ecco i consigli di CalcioWeb gara per ...

PRONOSTICI SERIE C - le quote di Reggina-Catanzaro : splendida serata al Granillo - amaranto favoriti : C’è un anticipo di lusso nella nona giornata della Serie C. Sabato sera al Granillo va in scena il derby tra Reggina e Catanzaro, entrambe protagoniste di un ottimo avvio di campionato: granata e giallorossi occupano infatti il terzo e quarto posto in classifica e condividono il numero di punti fatti fino a ora, 16, solo tre in meno della capolista Ternana. In ballo quindi, non c’è solo la vittoria in un match sentitissimo, ma anche un bel ...

PRONOSTICI SERIE C Girone C - 9^ giornata : i consigli di CalcioWeb - sorpresa Teramo? : Pronostici Serie C – I campionato di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non quello di Serie C che come al solito continua a regalare grande spettacolo ed emozioni. In particolar modo avvincente il Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria finale del campionato, nel match del sabato anticipo di fuoco al Granillo, si affrontano Reggina e Catanzaro in un match difficile da pronosticare ...

PRONOSTICI SERIE B - il Benevento non si ferma : secondo i bookie sarà subito Serie A : Pronostici Serie B – Inizio di stagione veramente importante in casa Benevento, la squadra di Filippo Inzaghi è la seria candidata alla vittoria finale del campionato cadetto, nell’ultimo match sono reduci dal successo in trasferta contro lo Spezia, primo posto in classifica con l’intenzione di non lasciarlo più. I sanniti, riporta Agipronews, oltre a essere primi con 15 punti (una media di 2,14 a gara) , hanno la ...