Pistocchi | ' Ufficio stampa Lega in ferie o forse si sono spostati nella sede della Juve'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) L'assemblea degli azionistintus è stata molto interessante proprio per i diversi spunti che hanno dato il presidente Agnelli, il vice presidente Nedved ed il direttore operativo bianconero Ricci. Si è parlato dell'aumento di capitale, di come saranno investiti i 300 milioni di euro appena arrivati, per passare anche a vicende extra calcistiche come il saluto militare di Demiral in Francia-Turchia. Ovviamente però si è parlato anche dei trofei e dei trionfi degli ultimi annintus, ma anche di quelli che verranno: è stato proprio Giorgio Ricci a confermaresamente una notizia molto importante, ovvero che laSupercoppa Italiana 2019 dovrebbe essere in Arabia Saudita (la gara probabilmente si giocherà nel mese di dicembre). Una notizia che ha fatto scalpore non tanto per lascelta ma per il fatto che tale annuncio, anche seso, sia stato ...

OresteButera : FOTO - Juve, Pistocchi polemico: attacco all'ufficio stampa bianconero e della Lega - JuventusPro : FOTO | Juve, Pistocchi polemico: attacco all'ufficio stampa bianconero e della Lega @ - robertozoppi68 : Datti pace. -