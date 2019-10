Per Malcuit forte trauma distorsivo al ginocchio destro

Napoli - difesa nuova con il Torino : LuPerto titolare - Malcuit favorito su Hysaj : Napoli, difesa nuova con il Torino: Luperto titolare, Malcuit favorito su Hysaj Napoli difesa nuova| Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti starebbe pensando ad una difesa inedita in vista del match di domani contro il Torino. Ovviamente più per costrizione che per esperimenti, vista la squalifica di Koulibaly e l’indisponibilità fisica di Mario Rui e Maksimovic, con un Ghoulam non al meglio come sempre ma che ...