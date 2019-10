Pd | Zingaretti | “Governo dura se fa cose utili” Voto per “congresso” nello statuto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Torna a parlare di “congresso“, parola da scrivere nero su biancodel Pd. Ma parla anche dita “utile” del governo in carica e di una battaglia per il maggioritario. Il segretario Pd Nicolachiude l’assemblea nazionale dei sindaci e degli amministratori Dem con una serie di annunci che indicano la direzione del partito su tre fronti. “Dobbiamo governare essendo migliori di loro“, dice parlando dell’alleanza coi Cinque Stelle e dell’orizzonte della legislatura. “Governiamo insieme, sapete che avevo dubbi, ma adesso vogliamo farlo per i prossimi tre anni“. Ma il governo “va avanti fino a quando riesce a dire e fare qualcosa di utile per il Paese, altrimenti perde di senso”. Poi parole che guardano al Pd e puntano a riportare in auge la parola “Congresso”. “So che è noioso ...

