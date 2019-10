Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Un peso maggiore nelle decisioni del partito, sia per i temi piu' specifici, sia per le strategie nazionali. E' la richiesta che e' salita oggi dagli amministratori locali del Pd, riuniti a Roma dal segretario Nicola Zingaretti. E in effetti quella di oggi doveva essere un'occasione di confronto tra gli amministratori locali e i governanti del Pd, imperniata principalmente attorno alle risposte da dare ai territori, a partire dai contenuti della manovra. Ed e' stato questo ma, complice la tornata elettorale in Umbria, l'incontro fortemente voluto dal segretario Dem Nicola Zingaretti e' stato teatro anche di un confronto, franco ma sostanzialmente corretto, sul senso e sulle modalita' dell'alleanza con M5s.Un'intesa su base nazionale che potrebbe essere messa in discussione gia' dalle prossime ore, nel caso di una sonora bocciatura, da parte dei cittadini umbri, dell'intesa tra Dem e ...

ilfogliettone : Pd, sindaci chiedono spazio su alleanze e legge bilancio - - GdB_it : Emergenza cinghiali: sette sindaci chiedono aiuto alla Prefettura - enzo2308 : @Manuskola @sono_farmaci Non la fanno più da anni nelle città, i sindaci sperano nelle alluvioni di settembre. Se a… -