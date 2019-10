Pavia | denuncia i maltrattamenti subiti da una alunna Ma la dirigente sospende

Pavia : rubano carburante per 5mila euro - denunciati : Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Una coppia avrebbe rubato carburante da diversi distributori per un importo complessivo di 5mila euro. I carabinieri di Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 52 anni e una donna di 48 per furto aggravato in concorso. I

Pavia - troppi cori e fischietti - i residenti denunciano la scuola calcio e il Comune : Urla di ragazzi e allenatori, il suono continuo dei fischietti, i fari che inquinano. C’è questo a monte di quanto accaduto a Cisliano, in provincia di Pavia. Otto residenti hanno denunciato una scuola calcio e il Comune che detiene la proprietà del centro sportivo. Ora il caso è approdato al Tribunale. I residenti chiedono al giudice di proibire l’utilizzo dei campi da calcio, di far rimuovere i fari di quello per il calcetto e di ...

Pavia : finge di essere stato rapinato - denunciato : Milano, 4 set. (AdnKronos) - Si inventa di essere stato rapinato fuori da una Banca e sporge subito denuncia. E' successo a Vigevano, in provincia di Pavia dove i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per il reato di calunnia e procurato allarme presso le Autorità, un 54enne senza fissa dim