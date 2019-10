Pavel | 9 anni | ritrae gli animali che ama Così aiuta i canili

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Ha solo novema può già contare su un grandissimo talento: riesce a dipingere quadri bellissimi che come protagonisti hanno cani, gatti e altri amici a quattro zampe. MaAbramov questo dono ha deciso di non tenerlo tutto per sé: insieme con la sua mamma ha pensato di mettere in vendita le sue opere perre proprio i suoi «modelli». Glidomestici abbandonati che vivono nei rifugi, neie nei gattini vicino alla sua città, Arzamas, nel centro della Russia. E, armato di tele, matite e pennelli si è trasformato in un pittore,ndo i pet per i loro proprietari e chiedendo in cambio un aiuto per glimeno fortunati.e sua madre Ekaterina utilizzano infatti i proventi del lavoro artistico per acquistare cibo, accessori e medicine che poi donano alle strutture della zona. Oppure chiedono ai loro «clienti» beni di prima necessità da ...

