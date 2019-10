Pattinaggio artistico | Skate Canada 2019 | Yuzuru Hanyu trionfa nel singolo maschile

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Si è conclusa con il trionfo dila seconda tappa del circuito di qualificazione ISU Grand Prix-2020 didi figura,. Sul ghiaccio del Prospera Place di Kewlona (British Columbia), l’alieno nipponico ha mandato su di giri il pubblico presente confezionando una performance a dir poco eccezionale. Dopo un quadruplo rittberger dall’arrivo non facile, il Campione Olimpico si è letteralmente scatenato sulle note di “Origin“ atterrando elementi di salto di una qualità strabiliante, cominciando con il quadruplo salchow per poi passare al triplo lutz e al monumentale quadruplo toeloop, eseguito successivamente anche in zona bonus combinato con l’euler e il triplo flip premiato con un grado di esecuzione stellare, passando poi in rassegna due tripli axel in combinazione rispettivamente prima con un triplo e poi con un doppio ...

