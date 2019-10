Pattinaggio artistico | Skate Canada 2019 | Boikova-Kozlovskii si impongono con merito

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Non finiscono le emozioni e le sorprese al Prospera Place di Kelowna, impianto sportivo teatro questa settimana di, seconda tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix-2020 didi figura. Dopo il trionfo dei danzatori Gilles-Poirier e della regina dei quadrupli Alexandra Trusova, a conquistare il primo posto nella specialità delle coppie d’sono stati Aleksandra-Dmitri. Gli atleti allenati da Artur Minchuk e Tamara Moskvina si sono resi protagonisti di una performance per palati fini. Sulle note de “The Writing On The Wall” di Sofia Karlberg i pattinatori medaglia di bronzo ai Campionati Europeihanno controllato la gara con una freddezza unica, confermando con una maturità notevole la prima piazza ottenuta già nel primo segmento di gara. I russi hanno convinto pubblico e giuria proponendo una ...

